[{"available":true,"c_guid":"d9321484-5843-46d3-852f-b6938f2ba0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevándorlás, migráció, stb.","shortLead":"Bevándorlás, migráció, stb.","id":"20190509_Elmondta_Orban_Viktor_hogyan_kepzeli_Europa_jovojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9321484-5843-46d3-852f-b6938f2ba0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8c4350-ba44-4b28-8618-c08174d6db02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Elmondta_Orban_Viktor_hogyan_kepzeli_Europa_jovojet","timestamp":"2019. május. 09. 16:24","title":"Elmondta Orbán Viktor, hogyan képzeli Európa jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","shortLead":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","id":"20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc47c0-d669-4889-b109-6f795fadf377","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","timestamp":"2019. május. 10. 12:34","title":"Márki-Zay MSZP-s és egyéb ügynökökről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig ismeretlen ragadozó dinoszauruszfajt azonosítottak amerikai őslénykutatók. A kisméretű Suskityrannus hazelae 92 millió évvel ezelőtt élt, a Tyrannosaurus rex egyik korai rokona volt.","shortLead":"Egy eddig ismeretlen ragadozó dinoszauruszfajt azonosítottak amerikai őslénykutatók. A kisméretű Suskityrannus hazelae...","id":"20190510_t_rex_korai_rokona_dinoszauruszfaj_suskityrannus_hazelae","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3671411d-1b9a-422d-ad36-0a090658f353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_t_rex_korai_rokona_dinoszauruszfaj_suskityrannus_hazelae","timestamp":"2019. május. 10. 10:03","title":"Megtalálták a T. rex korai rokonát, alig néhány kilós volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán parlament által a közelmúltban elfogadott nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat.","shortLead":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán...","id":"20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da333-bdee-4849-9bc7-6abcac9a7cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","timestamp":"2019. május. 10. 12:57","title":"Ukrajna szerint a nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten már kiderült, a Huawei Mate 20 Pro is megkapja az év második felében érkező Android Q 3-as béta-verzióját, most pedig arra is fény derült, mely mobilok kapják meg elsőként a végleges operációs rendszert.","shortLead":"A héten már kiderült, a Huawei Mate 20 Pro is megkapja az év második felében érkező Android Q 3-as béta-verzióját, most...","id":"20190510_google_android_q_okostelefon_huawei_honor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858db91a-1bef-4ba8-b3fa-daf15daf5d0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_google_android_q_okostelefon_huawei_honor","timestamp":"2019. május. 10. 14:03","title":"Ez a 8 Huawei-telefon első körben kapja meg az Android Q-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","shortLead":"A gyanúsított először egy szórakozóhelyen, majd egy dohányboltban támadott ok nélkül emberekre. ","id":"20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d08d4b-2145-4603-8cbd-fd6476d90cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Letartoztattak_a_torokszentmiklosi_verekedot_aki_miatt_mar_Toroczkai_is_szervezkedett","timestamp":"2019. május. 10. 18:18","title":"Letartóztatták a törökszentmiklósi verekedőt, aki miatt már Toroczkai is szervezkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A New York-i Autószalonon debütált, erősen limitált szériás 911 Speedsternek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A New York-i Autószalonon debütált, erősen limitált szériás 911 Speedsternek alaposan megkérik az árát.","id":"20190509_bearaztak_85_millio_forinttol_indul_a_legujabb_911es_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b86c79-4830-4530-870a-7405a91a3b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_bearaztak_85_millio_forinttol_indul_a_legujabb_911es_porsche","timestamp":"2019. május. 09. 13:21","title":"Beárazták: 85 millió forinttól indul a legújabb 911-es Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megérkezett a friss adat.","shortLead":"Megérkezett a friss adat.","id":"20190509_inflacio_dragulas_ksh_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c836d5-5917-4b06-bc71-ced6dd3b1b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63f92c-6dd7-4fa0-917b-7109d7d1157d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_inflacio_dragulas_ksh_aprilis","timestamp":"2019. május. 09. 12:52","title":"Hét éve nem volt ilyen magas infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]