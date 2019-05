Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","shortLead":"Nagyjából harminc éve fennálló áldatlan helyzetet sikerült végre megszüntetni a környéken lakók számára. ","id":"20190524_nagylak_elkerulo_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a30e83-3572-4c0f-9ded-7ec7855f2941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_nagylak_elkerulo_ut","timestamp":"2019. május. 24. 09:58","title":"Vége a végtelen kamionsoroknak Nagylaknál? 