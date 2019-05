Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott szír merényletkísérlet-szervezőket.","shortLead":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott...","id":"20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4b5148-5976-4821-8763-0e48353eecb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:56","title":"Két, az Iszlám Államot támogató nő ellen emeltek vádat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","shortLead":"A BMW elképzelte, hogyan zajlik majd le a távozó Dieter Zetsche utolsó napja a Mercedesnél. ","id":"20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02fed644-ebe5-4f1f-966d-b65b75ce0ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb6a1e-c789-458d-b979-f19712de67cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_Trollkodos_reklammal_bucsuztatja_a_tavozo_Mercivezert_a_BMW","timestamp":"2019. május. 22. 13:21","title":"Trollkodós reklámmal búcsúztatja a távozó Merci-vezért a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának alapjait. ","shortLead":"Hogy minél kevésbé függjenek a Google-től, a Huawei már tavaly elkezdte megszilárdítani saját alkalmazásboltjának...","id":"20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4b07f3-0829-47ca-8e91-1e3588dc138d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_app_gallery_play_aruhaz_alternativa_google_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 22. 08:03","title":"A Huawei titokban már elkezdte kidolgozni a haditervet a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tesztidőszakot javasol a miniszter.","shortLead":"Tesztidőszakot javasol a miniszter.","id":"20190522_Azonnali_atutalas_visszakozik_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b314295e-39ba-4465-90b5-aa44cbb18ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Azonnali_atutalas_visszakozik_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. május. 22. 14:41","title":"Azonnali átutalás: visszakozik a Pénzügyminisztérium?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április helyett ezúttal májusra tervezte a Microsoft a Windows 10 tavaszi nagy frissítőcsomagjának kiadását, ami kedden kora este mindenki számára elérhetővé vált.","shortLead":"Április helyett ezúttal májusra tervezte a Microsoft a Windows 10 tavaszi nagy frissítőcsomagjának kiadását, ami kedden...","id":"20190521_microsoft_windows_10_may_2019_update_frissites_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a0c25-df9f-48a5-91cf-d38c20c77235","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_microsoft_windows_10_may_2019_update_frissites_letoltese","timestamp":"2019. május. 21. 20:03","title":"Megérkezett a Windows 10 nagy tavaszi frissítése, így töltheti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott bele a bukását hozó csapdába, mert pártja közismerten jó kapcsolatokat tartott fenn Vlagyimir Putyin Oroszországával, így nem volt gyanús, hogy egy orosz ”milliárdos-unokahúg” ajánlott újabb segítséget némi ellentételezésért. Míg az EU-szkeptikus pártoknak nyújtott orosz ideológiai és médiatámogatás szembeötlő, annak is vannak jelei, hogy pénz is áramlik a keletről nyugatra.","shortLead":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott...","id":"20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4a0f32-25a9-498c-a543-180fc884372d","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_NyugatEuropaban_is_tobb_part_eszik_Moszkva_kezebol","timestamp":"2019. május. 22. 20:00","title":"Moszkva polipként fonja körbe az Orbánt szövetségbe hívó pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]