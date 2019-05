Ismét díjazták a 13 éves pécsi fiút, aki pár napja egy cannes-i fesztiválon nyert

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02","c_author":"","category":"vilag","description":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","shortLead":"A volt belga miniszterelnök az unió egységének jövőjét félti a választásokon a nacionalistákkal szemben.","id":"20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08f4c09-31b5-4c41-aa7b-3a9e0010ca02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb6249c-d9c8-49b7-8848-ed5012caae20","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Verhofstadt_Vege_az_EUnak_ha_nem_lepnek_fel_Orbannal_szemben","timestamp":"2019. május. 25. 12:11","title":"Verhofstadt: Vége az EU-nak, ha nem lépnek fel Orbánnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdb627b-10c6-45de-bd78-adad05b1ecae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Attól tartottak, az ügy árthat az iskolának és a rendnek. De hamar felismerték, érdemes vállalni a nyilvánosságot.","shortLead":"Attól tartottak, az ügy árthat az iskolának és a rendnek. De hamar felismerték, érdemes vállalni a nyilvánosságot.","id":"20190524_pannonhalma_foapat_hortobagyi_cirill_bencesek_gyerekmolesztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffdb627b-10c6-45de-bd78-adad05b1ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fe3ea0-9e43-443c-9e8d-fe688c4abe84","keywords":null,"link":"/elet/20190524_pannonhalma_foapat_hortobagyi_cirill_bencesek_gyerekmolesztalas","timestamp":"2019. május. 24. 19:13","title":"A pannonhalmi főapát elmondta, miért titkolták a gyermekmolesztálási ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","shortLead":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","id":"20190526_opel_zafira_life_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf3d632-3ad9-46b6-8ae1-00fba9d869f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_opel_zafira_life_tuning","timestamp":"2019. május. 26. 14:44","title":"Milyen lenne, ha inkább ilyen kisbusszal járnának a villanyszerelők? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint elkötelezettnek kell lenni a jogállam és szólásszabadság mellett.","shortLead":"A német kancellár szerint elkötelezettnek kell lenni a jogállam és szólásszabadság mellett.","id":"20190524_EPPkampanyzaro_Merkel_elesen_biralta_a_nacionalista_politikusokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6f9ebb-f240-446f-a8e1-50dd494d9c33","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_EPPkampanyzaro_Merkel_elesen_biralta_a_nacionalista_politikusokat","timestamp":"2019. május. 24. 19:56","title":"EPP-kampányzáró: Merkel élesen bírálta a nacionalista politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki...","id":"20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683397d1-087e-4e70-ba2b-5943ff3ff13b","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","timestamp":"2019. május. 26. 16:23","title":"Reméljük, hogy unja már a jó időt: jövő héten megint ázni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","shortLead":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","id":"20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54903180-fc5a-439d-ba76-26c01de0e117","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","timestamp":"2019. május. 25. 18:28","title":"Központi véleménycikk jelent meg az összes kormányzati lapban arról, hogy hülyeség a kormánymédia központi vezérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1621090-af84-4518-bace-d8c909335020","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csak egyre szövevényesebbé válik a Buda-Cash Brókerház és a körülötte lévő társaságok botránya. Miközben az egykori befektetők kára nő, a betétbiztosítási alap némi pénzhez jut.","shortLead":"Csak egyre szövevényesebbé válik a Buda-Cash Brókerház és a körülötte lévő társaságok botránya. Miközben az egykori...","id":"201921__budacash__penz_asemmibol__feljelentett_alapkezelo__vegtelen_tortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1621090-af84-4518-bace-d8c909335020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2149959-947b-460b-8e93-a30e69b66b4f","keywords":null,"link":"/kkv/201921__budacash__penz_asemmibol__feljelentett_alapkezelo__vegtelen_tortenet","timestamp":"2019. május. 25. 09:00","title":"Újabb rejtélyek a Buda-Cash brókerbotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend szerinti vonatközlekedés.","shortLead":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend...","id":"20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60c9cf-25e7-4d14-b4dc-0d2014b0358d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","timestamp":"2019. május. 26. 15:26","title":"Hétfőn nyit a rendbe tett Keleti pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]