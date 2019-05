Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz millió forintot ér.","shortLead":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz...","id":"20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53c18c1-57ff-41e9-abc8-f5ed4cf0b722","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 28. 08:21","title":"Videón Ronaldo újabb hipersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek az EU három vezető testületének az élére.","shortLead":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek...","id":"20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad981-997a-443b-866d-fe5d62fe772e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","timestamp":"2019. május. 28. 14:00","title":"Indul az uniós Trónok harca, és Orbánnak nem osztanak benne lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta a problémát. ","shortLead":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta...","id":"20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477ae80-6366-4af2-94a0-8cd2418528dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. május. 29. 08:35","title":"Kártalanítja Frankfurtban hagyott utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","shortLead":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","id":"20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650a9b3-13c7-43ad-bb2f-7496df923cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","timestamp":"2019. május. 28. 10:32","title":"Megint jön a Lucky Chops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","shortLead":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","id":"20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d15e4b8-9f59-4a0d-a0a6-4361c5531921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","timestamp":"2019. május. 29. 10:32","title":"Még egy autótípust betiltanak a budapesti szmogriadókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442 millió dollárjába kerül az országnak az EU-tagság.\r

\r

","shortLead":"A legesélyesebb következő brit miniszterelnök-jelöltnek a bíróságon kell felelnie, amiért azt állította, hetente 442...","id":"20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ccb90d-8154-42bb-a085-ded0c168418a","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Boris_Jonhsont_bepereltek_hogy_hazudott_tobb_kampanyban_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:45","title":"Boris Johnsont beperelték, hogy hazudott több kampányban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","shortLead":"Washington helyteleníti, hogy a magyar kormány blokkolja a tárgyalásokat Ukrajnával a nyelvtörvény miatt. ","id":"20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3a17f-8f53-44be-8d35-f3283dcec3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Washignton_Budapest_ne_a_NATOt_hasznalja_eszkozkent_a_Kijevvel_fennallo_vitajaban","timestamp":"2019. május. 29. 08:26","title":"Washington: Budapest ne a NATO-t használja eszközként a Kijevvel fennálló vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen, előzékeny kiszolgálással levélben – és van, aki még személyesen sem. Weyer Béla, a HVG berlini tudósítója tanúja volt az alábbi történetnek. ","shortLead":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen...","id":"20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80f2a1c-ce6f-4288-a5c8-dac39081a4e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Berlinben él? Akkor Budapestre küldték a levelet, hogy szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]