Kalifornia leghírhedtebb fegyintézetében egy továbbképzési és rehabilitációs program keretében akár szakácsképesítést is szerezhetnek az elítéltek.

Az 1852-ben létrehozott börtön a legrégebbi intézmények közé tartozik az USA-ban, és itt van a legnagyobb, mintegy 750 fős halálsor is. A San Quentin Állami Börtönben őrzött 4 000 elítélt részére azonban több mint 40 rehabilitációs programot szerveznek, közöttük szerepel a The Quentin Cooks is.

A három hónapos főzőkurzus elsősorban a szabadulásuk előtt állók körében népszerű. A nonprofit alapú kezdeményezést, amely 2016-ban indult, külső vállalkozások támogatják alapanyagokkal, a főzéshez-sütéshez szükséges eszközökkel. A résztvevők a tanfolyamon kék rabruhájuk fölé fehér szakácskötényt kötnek, s önkéntesen közreműködő profi séfektől – köztük az Quentin Cooks ötletgazdájától, Lisa Dombroskitól – tanulják az élelmiszer- és alapanyag-előkészítést, főzést, menü-összeállítást. Persze azért hagymaaprítás vagy a hússzeletelés közben az őrök árgus szemmel figyelik, miként használják a konyhapulthoz lánccal rögzített szakácskéseiket… Kelléktárukból egyelőre még az egyéb szúró- és vágóeszközök is hiányoznak a rezsimszabályok miatt.

© instagram

A tanfolyam gyakorlati vizsgával és a végzettséget tanúsító oklevelek kiosztásával fejeződik be. A végzősők ez alkalomból többfogásos menüvel vendégelik meg a támogatókat, munkaközvetítő cégek képviselőit, a börtön alkalmazottait és újságírókat. A legutóbbi záróvizsga május 22-én volt.

© sanquentinnews.com

A Quintin Cooks alapítója, Lainy Helnitzer szerint olyasmi is megvalósul, amire kezdetben nem is számítottak. A résztvevők megtanulnak előítéletek nélkül, csapatban együtt dolgozni a konyhán, függetlenül attól milyen származásúk, mi a vallási hovatartozásuk, s mennyire különbözik a bőrük színe.

© sanquentinnews.com

A szakácsoklevelet, amely egyben élelmiszerkezelői tanúsítvány is, a végzősök részére a Marin Megyei Közegészségügyi Osztály állítja ki. A tanítványok elhelyezkedését szabadulásuk után az oktató séfek is segítik, kezességet vállalnak értük. A tapasztalat, hogy a Quentin Cooks diplomásai hamar munkára találnak különböző intézmények vagy éttermek konyháiban. A munkalehetőséggel esélyt kapnak egy új életre, és ki tudja, akár elismert séfként sikeres karriert futhatnak be.