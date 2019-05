Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette meg a magyar állam a Bombardier-től nemzeti érdekre hivatkozva.\r

\r

","shortLead":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette...","id":"20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b5fb1-43fd-4ea4-bdac-b6f38d271198","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 30. 09:59","title":"Magyar közpénzből hízik majd a Dunakeszi Járműjavító új orosz tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","shortLead":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","id":"20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e351f7a-d4ab-4a39-95bc-fa952a5ab4d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","timestamp":"2019. május. 29. 11:41","title":"Környezetbarát csomagolásban tér vissza a Crepto és a Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3523243f-f3ff-4319-98e6-6d1994a82128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínre egy vízi daru érkezett.","shortLead":"A helyszínre egy vízi daru érkezett.","id":"20190530_Meg_nem_tudni_mikor_kezdodik_az_elsullyedt_hajo_roncsainak_kiemelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3523243f-f3ff-4319-98e6-6d1994a82128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e4ffe8-91d2-486f-bb27-ebb754b8fc5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meg_nem_tudni_mikor_kezdodik_az_elsullyedt_hajo_roncsainak_kiemelese","timestamp":"2019. május. 30. 09:37","title":"Vízi darut vittek a Margit hídhoz, hogy kiemelje a roncsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. És azt is, mi vezetett a mostani helyzetig. A zuglói polgármester szerint az ellenzék újragondolja a budapesti önkormányzati összefogást a választásra, de arra szükség van mindenképp. Vállalja az előválasztási megmérettetést bárkivel.\r

\r

","shortLead":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony...","id":"20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4914496-28f6-4610-bd95-c8810d1cccf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","timestamp":"2019. május. 29. 10:11","title":"Karácsony fővárosi patkánybizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit, kijelenthetjük: mindez bőven igaz. A modern társadalomban élők sok esetben rosszul mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. Holott valójában otthonunkban sem vagyunk teljesen biztonságban. Sőt, néhány esetben ott a legkevésbé. De mit tehetünk testi épségünkért? A megoldás: konstruktív paranoia.","shortLead":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit...","id":"generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251793d-dc88-4139-9299-55a3a795727f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","timestamp":"2019. május. 29. 11:30","title":"A hosszú élet titka a paranoia? Talán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint különleges funkciót készítenek ehhez. ","shortLead":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint...","id":"20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0ef34-a630-47c5-b0a1-c9be3247b7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","timestamp":"2019. május. 28. 20:33","title":"Érdekes új funkció jön a Facebookra: meg kell rázni hozzá a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály alá.\r

\r

","shortLead":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály...","id":"20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b77678-48cd-471a-b461-5822a632a1ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","timestamp":"2019. május. 29. 05:17","title":"Főváros: szigorúbb autókorlátozás jöhet szmog idején, ma döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","shortLead":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","id":"20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b105e31-d374-4e53-b9c4-510e050104ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","timestamp":"2019. május. 29. 10:49","title":"EP-mandátumbecslés: jön föl a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]