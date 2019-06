Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított pert a cupertinói óriásvállalat ellen.","shortLead":"Egyre többen hallatják a hangjukat az Apple alkalmazás-terjesztési gyakorlata miatt. Legutóbb két fejlesztő indított...","id":"20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5085872-2487-4d5b-a175-f050fff22ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3dce9-a866-42d1-9fcc-5a2663d1284d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_per_az_apple_ellen_az_app_store_monopolium_miatt","timestamp":"2019. június. 10. 10:03","title":"Egyre több a vád: két iOS-es fejlesztő beperelte az Apple-t az App Store miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","shortLead":"A Hableány kiemelésének idejére vezettek be forgalomkorlátozást.","id":"20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d610a1f-6e5d-4d20-9de4-bfd997555706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_savlezaras_margit_hid_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:57","title":"Sávot zártak le a Margit hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet történetének mostani fordulata között.\r

","shortLead":"\"Respect – mindenért.\" A színész-rendező párhuzamot lát a Nemzeti Színházban járt kálváriája és az 56-os Intézet...","id":"20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4fdba4-d796-4b55-b5ec-781a5ed8b8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Az_egyenes_gerinc_megnyugvast_ad__Ecuadorbol_uzent_Alfoldi_Robert_az_56os_Intezetnek","timestamp":"2019. június. 11. 15:51","title":"\"Az egyenes gerinc megnyugvást ad\" – Ecuadorból üzent Alföldi Róbert az 56-os Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás után kiált - vallja Nemes Orsolya generációkutató. Ez pedig csak olyan légkörben lehetséges, amelyben a kihívások leküzdése érdekében együtt törekszünk rá, hogy a nemzedékek közötti különbségek ne elszigeteljenek minket, hanem előnyt tudjunk kovácsolni belőlük. Részlet.","shortLead":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás...","id":"20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73de6de-e994-4562-9d21-6e32981ba5be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","timestamp":"2019. június. 11. 14:15","title":"Miért károsak a generációs sztereotípiák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két szettben ütötte ki spanyol ellenfelét a legjobb 16 közé jutásért.","shortLead":"Két szettben ütötte ki spanyol ellenfelét a legjobb 16 közé jutásért.","id":"20190611_fucsovics_marton_stuttgart_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2debb8e4-6e17-49db-8a94-483d19618fac","keywords":null,"link":"/sport/20190611_fucsovics_marton_stuttgart_tenisztorna","timestamp":"2019. június. 11. 13:23","title":"Továbbjutott Fucsovics Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár korábban a rendőrség kábítószert talált az oknyomozó újságírónál, majd őrizetbe vételekor meg is verték, a belügyminiszter most közölte, a vádak alaptalanok.\r

","shortLead":"Bár korábban a rendőrség kábítószert talált az oknyomozó újságírónál, majd őrizetbe vételekor meg is verték...","id":"20190611_Gyorsan_ejtettek_a_vadat_a_megvert_orosz_ujsagiro_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e08f442-e15c-4b26-b161-eeb80f0d7acf","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Gyorsan_ejtettek_a_vadat_a_megvert_orosz_ujsagiro_ellen","timestamp":"2019. június. 11. 16:57","title":"Gyorsan ejtették a vádat a megvert orosz újságíró ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha pár perccel később ér oda, a diákok az udvaron lettek volna. Egy kertbe is bement, de a tulajdonos kikergette, mert azt hitte, kutya.\r

","shortLead":"Ha pár perccel később ér oda, a diákok az udvaron lettek volna. Egy kertbe is bement, de a tulajdonos kikergette, mert...","id":"20190611_Atsetalt_egy_medve_egy_iskola_udvaran_Beresztelken_mikozben_a_gyerekek_az_osztalyban_tanultak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdec136d-ba65-4ad7-beb1-81e2b34111eb","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Atsetalt_egy_medve_egy_iskola_udvaran_Beresztelken_mikozben_a_gyerekek_az_osztalyban_tanultak","timestamp":"2019. június. 11. 16:34","title":"Átsétált egy medve egy iskola udvarán Beresztelken, miközben a gyerekek az osztályban tanultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae69dc02-cbe1-445e-8048-0284be331d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az RMDSZ viszont tiltakozik.","shortLead":"Az RMDSZ viszont tiltakozik.","id":"20190610_Szijjarto_tudomasul_vette_az_uzvolgyi_temeto_allamositasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae69dc02-cbe1-445e-8048-0284be331d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6488cc-e660-4147-a0a4-f6f22ffeee9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Szijjarto_tudomasul_vette_az_uzvolgyi_temeto_allamositasat","timestamp":"2019. június. 10. 13:48","title":"Szijjártó tudomásul vette az úzvölgyi temető államosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]