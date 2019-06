Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","shortLead":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","id":"20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5aea3be-b77f-4d09-9d0c-7a72681e9158","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","timestamp":"2019. június. 15. 16:23","title":"Gigantikus, lebomló festményt festettek az Eiffel-torony lábához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok miatt. ","shortLead":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok...","id":"20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c264a98-3fea-49b8-9e29-1f58f5fb74a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","timestamp":"2019. június. 16. 17:49","title":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek maradtak a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati képviselőjelölttel megelégszik. ","shortLead":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati...","id":"20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec93489-cb1f-4fac-8179-0511c0d43e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","timestamp":"2019. június. 15. 14:11","title":"Elfogadja az ellenzéki előválasztás eredményét az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihúzták a lottószámokat.","shortLead":"Kihúzták a lottószámokat.","id":"20190615_Ez_az_ot_szam_lehet_a_kiut_a_kanikulabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ce03f4-886b-4f42-bc8e-0c96b28e5eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Ez_az_ot_szam_lehet_a_kiut_a_kanikulabol","timestamp":"2019. június. 15. 19:45","title":"Ez az öt szám lehet a kiút a kánikulából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnök piaci összeomlással fenyeget.","shortLead":"Az elnök piaci összeomlással fenyeget.","id":"20190615_Galans_ajandek_egymillio_dollart_koltott_sajat_szuletesnapjara_Trump_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c04727-ec6a-4bb8-8460-48132e016526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_Galans_ajandek_egymillio_dollart_koltott_sajat_szuletesnapjara_Trump_a_Facebookon","timestamp":"2019. június. 15. 20:39","title":"Gáláns ajándék: egymillió dollárt költött saját születésnapjára Trump a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút zöld, autópályán pedig a világból kiautózós társunk lehet. ","shortLead":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút...","id":"20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1e9351-b6de-49c9-8cdc-4aa1bec5688b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","timestamp":"2019. június. 15. 12:30","title":"Dízelhiszti helyett dízelhibrid: teszten a zöld rendszámos és 1300 km-es hatótávú Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","shortLead":"A vasúttársaságnál belső vizsgálat is indul a botrányos eset után.","id":"20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99355-9aa7-42cf-a9be-2de1be01cfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_mav_start_vasut_belso_vizsgalat_feljelentes_monor_vonat","timestamp":"2019. június. 15. 21:58","title":"Feljelentést tesz a MÁV monori vonat pórul járt utasainak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]