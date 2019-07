Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"829f50fc-12a4-4f22-8829-2abf06a938f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Sz_Ferenc_megutott_egy_turistat_a_rakparton_es_ellopta_a_napszemuveget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829f50fc-12a4-4f22-8829-2abf06a938f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623377be-8c50-4e2b-8c81-a94f88094f44","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Sz_Ferenc_megutott_egy_turistat_a_rakparton_es_ellopta_a_napszemuveget","timestamp":"2019. június. 30. 14:43","title":"Sz. Ferenc megütött egy turistát a rakparton és ellopta a napszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","shortLead":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","id":"20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8a2809-9ea1-46cc-aa90-8e89dfadd3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","timestamp":"2019. július. 01. 11:21","title":"Családapák álma lehet ez az új Audi sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","shortLead":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","id":"20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2bb422-427e-4e60-b09e-d73fef9dd77c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","timestamp":"2019. július. 01. 11:24","title":"26 órás késéssel ért haza a második csoport Tunéziából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bezárt a 6 forintos flottaszolgáltató ügyfélszolgálati irodája, telefonos visszahívást is csak egy hét múlva tudnak meg biztosítani. Azt állítják: a Telekom adott nekik ultimátumot.","shortLead":"Bezárt a 6 forintos flottaszolgáltató ügyfélszolgálati irodája, telefonos visszahívást is csak egy hét múlva tudnak meg...","id":"20190701_A_6_forintos_flottaszolgaltato_sem_tudja_mi_lesz_a_telekomos_szerzodesukkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3be0dd-55dc-439d-933b-5d8de16191b3","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_A_6_forintos_flottaszolgaltato_sem_tudja_mi_lesz_a_telekomos_szerzodesukkel","timestamp":"2019. július. 01. 11:16","title":"A 6 forintos flottaszolgáltató sem tudja, mi lesz a telekomos szerződésükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Kónya István a Kúria elnökhelyettese beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában a Hableány tragédiája és a Viking Sigyn kapitányának szabadlábra helyezése kapcsán. ","shortLead":"Erről Kónya István a Kúria elnökhelyettese beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában a Hableány tragédiája...","id":"20190630_Felulvizsgalja_a_Kuria_az_ovadek_kiszabasanak_gyakorlatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caff3815-7932-4778-bb61-7cf68de7eafc","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Felulvizsgalja_a_Kuria_az_ovadek_kiszabasanak_gyakorlatat","timestamp":"2019. június. 30. 15:38","title":"A Hableány-tragédia miatt vizsgálná felül a Kúria az óvadék gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8cf245-127c-4537-bd58-d8ef2fd997b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","timestamp":"2019. június. 30. 15:45","title":"\"Welcome back!\" - mondta Orbán a házigazda Tusknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették, amikor a jogosult személy elhunyt, s emiatt az özvegyek sokszor jövedelem nélkül maradtak. A német kormány most beleegyezett a kifizetések meghosszabbításába.","shortLead":"Az eddigi gyakorlat szerint a németországi holokauszttúlélőknek megítélt kárpótlás kifizetését azonnal beszüntették...","id":"20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cc714-ef56-49c0-9506-33c2ecbc5a58","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Kiszelesitik_Nemetorszagban_a_holokausztkarpotlast","timestamp":"2019. július. 02. 11:48","title":"Kiszélesítik Németországban a holokauszt-kárpótlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","id":"20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a649c-69d3-4356-a6ac-c3b7b6fae52e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","timestamp":"2019. július. 01. 19:50","title":"Orbán: Krimiszerű volt a rendkívüli EU-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]