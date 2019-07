Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Véletlenül eltalálta golflabdájával hatéves lányát egy amerikai férfi Utah államban - a gyermek belehalt sérüléseibe.","id":"20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af2608-828d-4bff-bd76-a4163318bcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Apja_elhibazott_golfutesetol_halt_meg_egy_hateves_amerikai_kislany","timestamp":"2019. július. 17. 20:38","title":"Apja elhibázott golfütésétől halt meg egy hatéves amerikai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott keresőprogram fejlesztését írta elő. A \"megrendelő\" Kína volt.","shortLead":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott...","id":"20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b308284-4fd0-41a1-bf5e-57066e2ac9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Döntöttek, a Google mégsem épít cenzúrázott keresőt Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi beszállást sem használja ki, ha repül.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Wizz Air-ezett egy hangzatosat, de nem ő az egyetlen ismert utazó, aki még csak az elsőbbségi...","id":"20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cacceb5d-6e75-4148-8a39-91eb8f9aba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1135b56f-a24e-415d-9978-d183258d7f22","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Arsenal_volt_edzoje_a_turistaosztalyon_Arsene_Wenger","timestamp":"2019. július. 18. 10:21","title":"Turistaosztályon fotóztuk, pedig 22 évig volt az Arsenal ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében.","shortLead":"Állítólag amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében.","id":"20190716_Tobbfele_kabitoszert_is_fogyasztott_a_BMWs_aki_Horvatorszagban_okozott_balesetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47d4561-b647-4171-8f2d-052fcaf0f947","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobbfele_kabitoszert_is_fogyasztott_a_BMWs_aki_Horvatorszagban_okozott_balesetet","timestamp":"2019. július. 16. 12:47","title":"Többféle kábítószert is fogyaszthatott a BMW-s, aki Horvátországban okozott balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","id":"20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45297c92-5ba1-45a2-ac98-d2e4e28d44f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","timestamp":"2019. július. 18. 09:15","title":"Négy és fél év börtönt kapott a férfi, akit leszállítottak a troliról, erre megszúrta a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1b6b20-a4b5-4c96-8aac-678b6bb82b87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal gondozásában álló Xoommal akár buszon utazva is küldhető pénz az itthon élőknek, az utalás ráadásul perceket vesz igénybe.","shortLead":"A PayPal gondozásában álló Xoommal akár buszon utazva is küldhető pénz az itthon élőknek, az utalás ráadásul perceket...","id":"20190716_xoom_paypal_penzkuldo_szolgaltatas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b6b20-a4b5-4c96-8aac-678b6bb82b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51431dc-a2c5-4391-972f-cc253cb37b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_xoom_paypal_penzkuldo_szolgaltatas_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 16. 20:03","title":"Új pénzküldő szolgáltatás indult, Magyarországon is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának keddi visszavágóján, így idegenben szerzett több góllal továbbjutott.","shortLead":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcb622d-9874-4bca-bda3-1380ed2b88b7","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","timestamp":"2019. július. 17. 08:44","title":"Máltai csapat vár a Fradira, ha ma továbbjut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta az időt, hogy lépjen valamit az ügyben.","shortLead":"Sokaknak okozott már kellemetlen perceket a botrányairól elhíresült Viagogo. A Google végre elérkezettnek látta...","id":"20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffc7ac1-83ad-478d-afed-5f70465d2af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_google_hirdetes_viagogo_jegyek_vasarlas_olcson_online","timestamp":"2019. július. 17. 19:33","title":"A Google bevitt egy gyomrost a jegyárusító oldalnak, amelyik magyarokat is becsapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]