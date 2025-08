Kipróbáltam a műanyagmentes júliust: elbuktam, mégis örülök az eredménynek

Emlékszik még valaki a 2010-es évek végére? Amikor azon csodálkoztunk, hogy már rég jönnie kellett volna valami válságnak, de nem jön? Amikor volt arra erőforrásunk, hogy jobb minőségű vagy igényesebben csomagolt dolgokat vásároljunk, és amikor a legnagyobb aggodalmunk az volt, mit tudunk mi tenni azért, hogy ne pusztuljon el körülöttünk a világ?

Na ezeknek az éveknek az egyik hozománya lett a műanyagmentes július, vagyis az a törekvés, hogy az év egyik leglazább és egyik legmelegebb hónapjában megpróbáljuk megkímélni a világot a műanyag szeméttől: nem vásárolunk semmit egyszer használható műanyag csomagolásban, kiiktatjuk a fogyasztásunkból a PET-palackos italokat, a nejlonszatyrot, és kedvenc csemegénkről is szomorúan lemondunk, ha műanyagban érkezik – majd eszünk dinnyét, vagy valami.

Magyarországon 2019 volt a csúcséve ennek a mozgalomnak, akkor a HVG munkatársai is keresték az alternatívákat és igyekeztek kiűzni életükből a műanyagot (spoiler: nem túl nagy sikerrel).

Műanyagmentes féljúlius: kipróbáltuk, elbuktuk Szép elképzelés a műanyagmentes élet, de mi azt tapasztaltuk, hogy az ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A nagy rendszerek nem teszik lehetővé, hogy nélkülözzük ezt az anyagot. Apró eredményeket azért elértünk, leginkább azt, hogy tudatosabban fogyasztunk. Két hétig több munkatársunk is naplózta műanyagbűnözését.

Aztán jött a Covid, a távolságtartás és a steril csomagolások évei, és jó időre megfeledkeztünk az egészről, csak hogy a világjárványból egyből belefussunk egy olyan drágulásba, hogy kisebb gondunk is nagyobb legyen a műanyagmentes vásárlásnál. Jó, kevesebbet is vásároltunk, de az másnak tudható be, nem a környezetvédelmi megfontolások érdeme.

Hat évvel később elérkezettnek láttam az időt, hogy újra nekifussak a műanyagmentes júliusnak. Különösebb illúziók nélkül:

tisztában vagyok azzal, hogy ha csak nem termelek meg mindent a 8 négyzetméteres erkélyen, és nincs a kisszobában pár haszonállat, beleértve egy jól tejelő tehenet, a hatodik emeleti lakásban elég nagy kihívás lesz műanyagmentesen élni.

Azt viszont meg tudom nézni, romlott-e a helyzet 2019 óta. Vajon tudatosabban fogyasztunk, vagy rábízzuk magunkat az azóta szigorodó szabályokra? Vajon jó vagy rossz irányba változtatta az életünket a Covid és az inflációs válság? Műanyagmentesebbek lettünk, vagy teszünk az egészre?

1. Bevásárlás