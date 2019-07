Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri drónelhárításhoz készítettek az amerikaiak.","shortLead":"A Boxer hadihajó fedélzetén vethették be először élesben azt a rendszert, amelyet kifejezetten a tengeri...","id":"20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a81fdd2-4b32-4965-855c-879fd915f380","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_dron_boxer_hadihajo_hormuzi_szoros_iran_madis","timestamp":"2019. július. 22. 10:33","title":"Újfajta technológiával szedhették le az iráni drónt a USS Boxer katonái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e38a85-da94-489d-86f0-f1618a8b35f7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas alkotót a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. ","shortLead":"A Kossuth-díjas alkotót a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. ","id":"20190721_Meghalt_Kovacs_Peter_festomuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e38a85-da94-489d-86f0-f1618a8b35f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2be69c9-c661-4824-bc39-13bbdddfeb97","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Meghalt_Kovacs_Peter_festomuvesz","timestamp":"2019. július. 21. 14:51","title":"Meghalt Kovács Péter festőművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e6b173-920d-46ef-bf42-947e075678c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi ellenzéki pártok a Közösen a Városunkért Egyesület, és annak polgármesterjelöltje Leidinger István mögött sorakoztak fel.\r

","shortLead":"A helyi ellenzéki pártok a Közösen a Városunkért Egyesület, és annak polgármesterjelöltje Leidinger István mögött...","id":"20190721_Pomazon_is_megvalosult_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e6b173-920d-46ef-bf42-947e075678c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040e6d1-a6c5-4bfd-93bf-9fcc2b7538fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Pomazon_is_megvalosult_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. július. 21. 11:52","title":"Pomázon is megvalósult az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc3cec0-403d-4186-9b3f-c96c18c3abed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kassai acélmű a U.S. Steel tulajdonában van, 2021-ig tervezik levezetni az elbocsátásokat.\r

","shortLead":"A kassai acélmű a U.S. Steel tulajdonában van, 2021-ig tervezik levezetni az elbocsátásokat.\r

","id":"20190721_Elbocsatjak_a_kassai_acelmu_dolgozoinak_otodet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fc3cec0-403d-4186-9b3f-c96c18c3abed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b880993-eff1-4afe-aa36-5765af27286b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Elbocsatjak_a_kassai_acelmu_dolgozoinak_otodet","timestamp":"2019. július. 21. 15:03","title":"Elbocsátják a kassai acélmű dolgozóinak ötödét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4019fd53-8bf9-4bbf-a8be-f4dc0dd45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kardválogatott Olaszország csapatát győzte le az elődöntőben.","shortLead":"A magyar férfi kardválogatott Olaszország csapatát győzte le az elődöntőben.","id":"20190721_kardvalogatott_vivo_vb_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4019fd53-8bf9-4bbf-a8be-f4dc0dd45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c07d939-cf4b-49dd-9eda-ea9669db69c0","keywords":null,"link":"/sport/20190721_kardvalogatott_vivo_vb_elodonto","timestamp":"2019. július. 21. 14:10","title":"Aranyéremért vívhatnak Szilágyi Áronék a budapesti vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas kérdés, vajon a Samsung vagy a Huawei küldi előbb piacra összehajtható telefonját. A legutóbbi hírek szerint felgyorsultak az események a kínai gyártónál.","shortLead":"Izgalmas kérdés, vajon a Samsung vagy a Huawei küldi előbb piacra összehajtható telefonját. A legutóbbi hírek szerint...","id":"20190722_huawei_matex_osszehajthato_telefon_tenaa_jovahagyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10ad5cc-bd4c-4db2-93a1-271464d01042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbf5f1-bab9-4b5e-9dd3-bc62dff9d25a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_huawei_matex_osszehajthato_telefon_tenaa_jovahagyas","timestamp":"2019. július. 22. 14:03","title":"Itt a bizonyíték: a vártnál hamarabb érkezhet a Huawei összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","shortLead":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","id":"20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e211bc6-34be-456e-b1a2-84c0b396504c","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","timestamp":"2019. július. 21. 17:26","title":"Egyházi szankciókkal sújtották a szexuális zaklatással vádolt amerikai püspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]