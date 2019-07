Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A suttyomban eltűnt diófák ügyében vizsgálat indul.","shortLead":"A suttyomban eltűnt diófák ügyében vizsgálat indul.","id":"20190723_Meg_az_onkormanyzat_sem_tudott_rola_hogy_fakat_vagnak_ki_a_verocei_ovoda_udvaran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77aaa7a-2a17-41f6-b375-39a8b5abb52d","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Meg_az_onkormanyzat_sem_tudott_rola_hogy_fakat_vagnak_ki_a_verocei_ovoda_udvaran","timestamp":"2019. július. 23. 17:32","title":"Még az önkormányzat sem tudott róla, hogy fákat vágnak ki a verőcei óvoda udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról hallani.","shortLead":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról...","id":"20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281610ba-ec05-4b54-a762-46bf15af5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","timestamp":"2019. július. 22. 11:03","title":"Lángra kapott egy 11 éves kislány iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig ért véget a kilakoltatási moratórium, máris megkezdődtek a végrehajtások.","shortLead":"Alig ért véget a kilakoltatási moratórium, máris megkezdődtek a végrehajtások.","id":"20190723_Kozel_1500_kilakoltatas_tortent_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5e2a21-503d-4b57-bf5a-1e29c9c14f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Kozel_1500_kilakoltatas_tortent_iden","timestamp":"2019. július. 23. 12:59","title":"Közel 1500 kilakoltatás történt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa95f-7ddb-41a0-a6ee-3eeb24a90981","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael régészek kilencezer évvel ezelőtti, több ezer lakosú településre bukkantak Jeruzsálem mellett, a felfedezés újraírja ennek az ősi kornak a térségbeli történetét – jelentette a Jediít Ahronót című újság.\r

","shortLead":"Izrael régészek kilencezer évvel ezelőtti, több ezer lakosú településre bukkantak Jeruzsálem mellett, a felfedezés...","id":"20190722_9000_eves_telepules_jeruzsalem_mellett_motza_szorek_patak_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa95f-7ddb-41a0-a6ee-3eeb24a90981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a0fb24-38f9-44e1-a195-e0561e9a4bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_9000_eves_telepules_jeruzsalem_mellett_motza_szorek_patak_izrael","timestamp":"2019. július. 22. 00:03","title":"9000 éves települést találtak Jeruzsálem mellett, újraírhatja a történelmet a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","shortLead":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","id":"20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76188b-5c00-4b22-92e6-f5561ff4a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","timestamp":"2019. július. 22. 17:09","title":"Csúfosan leszerepelt Magyarország a jogállamiságot értékelő listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről a magyar asztrofotóssal, Hődör Gáborral beszélgettek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről...","id":"20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d510c7d3-f143-483f-8c50-98360354a0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","timestamp":"2019. július. 21. 21:03","title":"Podcast: Mivel készül egy magyar asztrofotós a holdra szállás évfordulójára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c56b11c-523d-4b33-b679-fe8e4c39ce63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál Mack Horton tüntetett a doppinggyanúba keveredett riválisa, a kínai Szun Jang ellen.","shortLead":"Az ausztrál Mack Horton tüntetett a doppinggyanúba keveredett riválisa, a kínai Szun Jang ellen.","id":"20190722_mack_horton_szun_jang_kvangdzsu_vizes_vb_uszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c56b11c-523d-4b33-b679-fe8e4c39ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aaeaad-fe5c-43f4-89ce-8a460e651b7f","keywords":null,"link":"/sport/20190722_mack_horton_szun_jang_kvangdzsu_vizes_vb_uszas","timestamp":"2019. július. 22. 08:58","title":"Botrányt hozott a vizes vb első éremátadója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","shortLead":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","id":"20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcbda39-2dc3-451e-978e-e4f39900b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","timestamp":"2019. július. 22. 15:47","title":"Nem szavaznak a fideszes jelöltekről az EP szakbizottságaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]