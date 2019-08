Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.\r

\r

","shortLead":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási...","id":"20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf61a0a7-ab8e-45bc-8a80-70e6b9b55d90","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:28","title":"Az egyik vittulás verekedő már ment is a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt esetben találtak szabálysértést a késések és elhagyott utasok miatt. ","shortLead":"Öt esetben találtak szabálysértést a késések és elhagyott utasok miatt. ","id":"20190807_A_kormany_szerint_megsertette_a_szabalyokat_a_Wizz_Air_300_milliora_buntetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1eb8d2-5a0c-41a2-b0b8-6ab94f4e4419","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_kormany_szerint_megsertette_a_szabalyokat_a_Wizz_Air_300_milliora_buntetik","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:39","title":"300 millióra bünteti a Wizz Airt a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","shortLead":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","id":"20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3daa5a-234d-40ec-9980-013833d2d64e","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:17","title":"Elektromos buszok, bérlakásprogram – meghirdette debreceni programját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","shortLead":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","id":"20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0c596-fc70-4773-a527-fa846cb35132","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:18","title":"Elfogták a másik vittulás verekedőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f95032f-6359-4dbe-a31f-ceb628ef4f8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő a reggeli futására indult, majd eltűnt. ","shortLead":"A nő a reggeli futására indult, majd eltűnt. ","id":"20190807_Szakadekban_talaltak_meg_egy_brit_tudosno_holttestet_egy_gorog_szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f95032f-6359-4dbe-a31f-ceb628ef4f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10af2142-fc48-49c4-86a0-f0ce5b89462d","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Szakadekban_talaltak_meg_egy_brit_tudosno_holttestet_egy_gorog_szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:09","title":"Szakadékban találták meg egy brit tudósnő holttestét egy görög szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás körvonalazódik arról, hogy környezet- és állatvédelmi okokból megemelik a hús adóját.","shortLead":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás...","id":"20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c80752-38c3-4283-b42c-2b72be345988","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:33","title":"Jön a német környezetvédelmi húsadó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek segítséget, hogy el tudják adni a felesleget.","shortLead":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek...","id":"20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdfe2f5-04fd-4dbb-91b6-8a7ce7e5d892","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:52","title":"Válaszolt a Lidl, miért 99 forint a dinnye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sértetlenül. Egy másik intézménybe szállításkor veszett nyoma.","shortLead":"Sértetlenül. Egy másik intézménybe szállításkor veszett nyoma.","id":"20190808_Megkerult_a_korhazbol_eltunt_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03f1b7c-3149-4ae8-afd7-b285756422c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Megkerult_a_korhazbol_eltunt_orvos","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:59","title":"Megkerült a kórházból eltűnt orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]