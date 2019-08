Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi vita. Ez pedig azt jelenti, hogy a Braunau am Innben lévő házat úgy átalakítják, hogy arra rá sem lehet majd ismerni. A cél, hogy az épület ne legyen a neonácik zarándokhelye.","shortLead":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi...","id":"20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9448a-f4eb-4102-b224-3cb67f6bf15f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:09","title":"Nem lesz náci zarándokhely Hitler szülőházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Postának 4,3 milliárd forintba kerül az átállás az elektronikus kézbesítési rendszerre.","shortLead":"A Magyar Postának 4,3 milliárd forintba kerül az átállás az elektronikus kézbesítési rendszerre.","id":"20190807_Bucsuzzon_el_a_tertivevenyektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4c36a3-899c-4763-b830-a7ba7fb682ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Bucsuzzon_el_a_tertivevenyektol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:34","title":"Búcsúzzon el a tértivevényektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz méteres kakaskodás balesettel, majd tettlegességgel zárult.","shortLead":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz...","id":"20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caceb1f-c9ea-4a50-86ce-80dc28efb5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:06","title":"Lakóautós és teherautós esett egymásnak egy körfogalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szinte felfoghatatlan, hogy Új-Zélandra érkezése óta az ember milyen mértékben tizedelte meg az ott élő madárvilágot.","shortLead":"Szinte felfoghatatlan, hogy Új-Zélandra érkezése óta az ember milyen mértékben tizedelte meg az ott élő madárvilágot.","id":"20190807_uj_zeland_madarvilag_termeszet_karokozas_emberi_beavatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371506bc-cd34-4c93-8db9-eae8e1fbf3e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_uj_zeland_madarvilag_termeszet_karokozas_emberi_beavatkozas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:03","title":"50 000 000 év alatt heverhetné ki az új-zélandi madárvilág az ember kártételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi autójánál.","shortLead":"Egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés, de az biztos, hogy a Hyundai újdonsága sokkal halkabb lesz Norbi jelenlegi...","id":"20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12122232-c05c-4073-984f-3d4debbf60d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f474c-a477-424b-9cca-7f59b5d7e139","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_michelisz_autojanak_gyartoja_bemutatja_elso_elektromos_versenyautojat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:21","title":"Csendet kérünk: Michelisz autójának gyártója bemutatja első elektromos versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok. A húzás teljesen tudatosan a média büntetéséről szól az illiberális, populista brazil elnök megnyilatkozásai alapján.\r

\r

","shortLead":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok...","id":"20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d530ef-ed38-4ea9-9205-21e76bf2a106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:14","title":"\"Most megfizettem nekik\" - bosszút áll a sajtón a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","shortLead":"Az orosz Központi Választási Bizottság szerint nem volt hiteles a támogató aláírások egy része. ","id":"20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744c4f1b-4c63-429f-bed7-1d65bdc36dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Tovabbra_sem_jegyzik_be_az_ellenzeki_jelolteket_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:40","title":"Továbbra sem jegyzik be az ellenzéki jelölteket Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt aggódhatnak.","shortLead":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt...","id":"20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c2c28a-d02c-485d-9153-0c2cc40fed59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:03","title":"Bármikor megszerezheti a felvételeket a rendőrség az Amazon kapucsengőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]