[{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Négymilliárd fontot (1400 milliárd forintot) költöttek árufelhalmozásra a britek az európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésének veszélyétől vezérelve – derült ki egy hétfőn ismertetett kutatásból. Az élelmiszerek és gyógyszer mellett a leggazdagabbak autókból is előre bevásároltak a vámoktól tartva.","shortLead":"Négymilliárd fontot (1400 milliárd forintot) költöttek árufelhalmozásra a britek az európai uniós tagság megállapodás...","id":"20190812_Spajzolnak_a_britek_kajat_es_luxusautot_halmoznak_fel_a_Brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbda32f-a4a8-4941-9a83-555919e8d619","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Spajzolnak_a_britek_kajat_es_luxusautot_halmoznak_fel_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:36","title":"Spájzolnak a britek: kaját és luxusautót halmoznak fel a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus szerint hazugság, amit állítanak.","shortLead":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus...","id":"20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeccff-57d3-4a8a-b950-7f374c973dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:43","title":"Donáth Anna ígéri: beperli a kormányközeli lapokat a róla szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","shortLead":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","id":"20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9673bd4-8d5f-4c0c-8fc7-5874c87aef07","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:40","title":"Kosz, penész és nyolc óra várakozás várta a magyar turistákat Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának a Samsung. Az újításokról ugyan írni is lehet, de sokkal jobban be lehet mutatni a funkciókat néhány videórészlettel.","shortLead":"A videórögzítési és -vágási funkciók körének bővítését szánja a Galaxy Note10 és Note10+ egyik fontos újításának...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a3bf4f3-708c-4105-9116-10902a75d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b0d52-162c-49cb-90be-e39b59b76666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_videozas_videos_funkciok_videovagas_super_steady","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:33","title":"Ilyen videókat lehet csinálni a Samsung Galaxy Note10-zel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","shortLead":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","id":"20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd558-cecb-4172-bffc-8d0191397820","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:42","title":"Thürmer Gyula elindul Tarlós ellen a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját méréseik és a bejelentések alapján az egyik közlekedési egyesület 40 fok közeli hőmérsékleteket is rögzített az elvileg klimatizált fővárosi járatokon. Állítják, hogy sokszor hiába jelentik a klíma hibáját, másnapra sem javítják meg.\r

\r

