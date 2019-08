Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c53e8a-8f4b-4d5c-b066-0eec8cf3bcc5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kérdésben biztosan nem ért egyet az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének elnöke, Maróth Miklós Palkovics László miniszterrel: ez pedig egyes kutatóintézetek sorsa. Szerinte az ő szava dönt, az pedig, hogy az Irányító Testületből többen kapcsolatban állnak Palkoviccsal, szerinte nem befolyásol semmit. Azt mondja, senkitől sem kapott utasítást vagy javaslatot, hogyan alakítsa át a rendszert, ahogy meg sem kérdezték tőle, mielőtt kinevezték. Pedig van egy víziója. Interjú Maróth Miklóssal. ","shortLead":"Egy kérdésben biztosan nem ért egyet az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének elnöke, Maróth Miklós...","id":"20190812_maroth_elkh_mta_kutatohalozat_itm_palkovics_orban_lovasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c53e8a-8f4b-4d5c-b066-0eec8cf3bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf2147f-9d0c-4522-9891-55b7cf052eab","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_maroth_elkh_mta_kutatohalozat_itm_palkovics_orban_lovasz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:30","title":"Maróth Miklós Orbán tanácsadója marad, mert Orbán szerint ez belefér – interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tartózkodási engedély sem jár majd annak, aki nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel.","shortLead":"Tartózkodási engedély sem jár majd annak, aki nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel.","id":"20190812_A_bevandorloi_vizum_szigoritasarol_dontott_a_Feher_Haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c684c071-37db-45ef-80ec-b32307e3ff7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_A_bevandorloi_vizum_szigoritasarol_dontott_a_Feher_Haz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:12","title":"A bevándorlói vízum szigorításáról döntött a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt keresnek. Szakértők szerint nem is tartható a 18 hónapos határidő. ","shortLead":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt...","id":"20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a74426-df2c-40bd-b60e-1ae7eec09c1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:53","title":"Két évig is eltarthat a Lánchíd lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak, amelyet a gerincesek elszenvedtek a szárazföldön és az óceánokban a berlini Leibniz Intézet (IGB) vezette nemzetközi kutatás szerint. Leginkább a nagytestű halfajok populációja csökkent.","shortLead":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak...","id":"20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecd318d-cd39-46c2-bbeb-6bfae866edad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:03","title":"88%-kal csökkent a nagytestű édesvízi fajok populációja 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál okát.","shortLead":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál...","id":"20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f7194-3f4d-4f71-b666-001ff4699402","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:01","title":"Öngyilkosok lehettek a tinédzserek, akik több emberrel végeztek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén, egy szeméttelepen. ","shortLead":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén...","id":"20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135eb40-97c4-410a-bdc8-6624e968cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:12","title":"Még mindig lángol a bálázott hulladék Királyszentistvánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha melegek van tolószékesek szerepelnek a plakátokon.","shortLead":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha...","id":"20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b86c8-9040-4173-afbe-73867fc9870e","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:18","title":"A plakátbotrány miatt vonult a Bazilikához a Szolidaritási séta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]