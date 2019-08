Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","shortLead":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","id":"20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33accd4d-e69d-40b5-b018-fe7ddbe84773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:20","title":"A kánikulában akár a szokásos háromszorosát is eladják ásványvízből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","shortLead":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","id":"20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8653b-bbfc-4146-b270-4b44c8ca79f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:54","title":"Saját autóját is telefújta uszító feliratokkal, aztán áldozatként nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","shortLead":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","id":"20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a045788-6618-415d-abb3-35cfa7c9ceff","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","shortLead":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","id":"20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea02ad-2eed-45cd-bf14-998ee18f5586","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:36","title":"Valaki csak úgy ott hagyott egy kajmánt a Tropicarium előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem válaszolt egyértelműen a TEK arra a kérdésre, hogy az újabban fapados repülőn utazgató Orbán Viktort ilyen esetekben is védik-e. Ugyanakkor úgy tűnik, nem is volt teljes mértékben \"egyszerű utas\" a miniszterelnök.","shortLead":"Nem válaszolt egyértelműen a TEK arra a kérdésre, hogy az újabban fapados repülőn utazgató Orbán Viktort ilyen...","id":"20190812_A_TEK_nem_arulja_el_hogy_vedike_a_fapadossal_utazgato_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c509645b-2cd3-4008-b020-429b789ae27a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_A_TEK_nem_arulja_el_hogy_vedike_a_fapadossal_utazgato_Orbant","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:39","title":"A TEK nem árulja el, hogy védik-e a fapadossal utazgató Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e70233-6a2c-494d-a630-7d277f2ce5e7","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"A rockzene legkedvesebb fickójának nevezik a munkamániás Dave Grohlt, aki a legendás Nirvana dobosából frontemberré előlépve alapította meg a ma este a Sziget Fesztivált lezáró Foo Fighterst.","shortLead":"A rockzene legkedvesebb fickójának nevezik a munkamániás Dave Grohlt, aki a legendás Nirvana dobosából frontemberré...","id":"20190813_foo_fighters_dave_grohl_sziget_eletmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e70233-6a2c-494d-a630-7d277f2ce5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3257c9-44d2-43c0-8c82-44ecc2b83be0","keywords":null,"link":"/elet/20190813_foo_fighters_dave_grohl_sziget_eletmu","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:02","title":"Hogy lehet ilyen hülye nevet kitalálni, mint a Foo Fighters?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","shortLead":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","id":"20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d347e-ba5d-4e3b-9226-5b6a1aab534a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:13","title":"Feljelentést tettek a Németh Szilárd-matricás ingyensörök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint egy hatalmas vasmadárnak tűnik. A dizájn persze jó okkal lett ilyen.","shortLead":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint...","id":"20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3908d9-9415-40ed-9163-e7e4a3655146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:03","title":"Ilyennel repülünk majd a jövőben? Madárszerű gépet villantott az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]