[{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kilométeres volt a sor.","shortLead":"Hat kilométeres volt a sor.","id":"20190817_Nyolc_auto_utkozott_az_M7esen_Velencenel_a_Balaton_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc52d17-0b5c-41a6-a23c-297c081b6631","keywords":null,"link":"/cegauto/20190817_Nyolc_auto_utkozott_az_M7esen_Velencenel_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:13","title":"Nyolc autó ütközött az M7-esen Velencénél a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","shortLead":"A spanyol kormány engedélyt ad az Open Arms nevű spanyol civil hajónak, hogy kikössön a partjainál.","id":"20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=373ec91a-4a5f-482d-90aa-489fc44ee167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41002d-3d98-4caa-8603-9af10a510aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Spanyolorszag_engedelyezi_az_Open_Arms_kikoteset","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:20","title":"Spanyolország engedélyezi az Open Arms kikötését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezután magával is végzett.","shortLead":"Ezután magával is végzett.","id":"20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9a703-9f13-4e1f-bdf5-2bc52dbe70e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ot_csaladtagjat_majd_magat_is_megolte_egy_orosz_tizeneves","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:53","title":"Kiirtotta családját egy orosz tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közszféra szervezeteinek szoftverbeszerzéseiről van szó.","shortLead":"A közszféra szervezeteinek szoftverbeszerzéseiről van szó.","id":"20190817_Megszolalt_a_kormany_a_Microsoftugyben_nincs_itt_semmi_latnivalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ab8713-e156-4863-87c5-961e24d31e95","keywords":null,"link":"/kkv/20190817_Megszolalt_a_kormany_a_Microsoftugyben_nincs_itt_semmi_latnivalo","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:50","title":"Megszólalt a kormány a Microsoft-ügyben: nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kontrát Károly szerint Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire vonatkoznak.","shortLead":"Kontrát Károly szerint Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire vonatkoznak.","id":"20190816_karcag_hangfelvetel_kontrat_rtl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac77a61-7e67-49a9-8f60-f72f428f7a66","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_karcag_hangfelvetel_kontrat_rtl","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:58","title":"Szigort ígér a karcagi botrány után a belügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki az a helyi politikusokhoz rokoni szállal is kötődő vállalkozó, aki 2010 óta tarol a tendereken, és azt is, hogy változott meg Gyula 2010 után.","shortLead":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki...","id":"20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e733f95-3a32-4460-98e2-15d895d0ca6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:40","title":"\"Egy cég nyerte a tenderek 90%-át\" - még jobban kitálal a gyulai exfideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b79aff-eeeb-4192-a72e-d18986d0ad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","timestamp":"2019. augusztus. 17. 09:40","title":"Marabu FékNyúz: Kalózok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","shortLead":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","id":"20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff95e2-6b38-4223-91a5-a3cb9f092849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:16","title":"Lábon lövi magát Amerika a kereskedelmi háborúval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]