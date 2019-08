Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mutatjuk is.","shortLead":"Mutatjuk is.","id":"20190817_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b32f7dc-7120-4b82-b5b6-ef6f097b7755","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:30","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68cb9d-a3cb-474a-accb-0ce80903521e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár tagadhatatlan klímaváltozás egyik újabb, veszélyes hozadéka az embert fertőző, sőt halálos kockázatot jelentő gombafajok terjedése.","shortLead":"Az immár tagadhatatlan klímaváltozás egyik újabb, veszélyes hozadéka az embert fertőző, sőt halálos kockázatot jelentő...","id":"20190819_globalis_felmelegedessel_egyutt_jaro_gombas_fertozesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb68cb9d-a3cb-474a-accb-0ce80903521e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a42c859-a243-4390-80d0-3c6de6c9f740","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_globalis_felmelegedessel_egyutt_jaro_gombas_fertozesek","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:03","title":"Halálos gombás fertőzések kísérhetik a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fc0d33-0c49-49de-9815-d5cf9ec5d8d2","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"A nepotizmus mintapéldája volt, ahogyan a 250 éve született Napóleon Bonaparte kontinensszerte a kulcspozíciókba helyezgette a családtagjait és legközelebbi harcostársait. A kedvezményezettek közül kevesen nőttek fel a feladathoz, egyedül fogadott fia lett dinasztiaalapító.","shortLead":"A nepotizmus mintapéldája volt, ahogyan a 250 éve született Napóleon Bonaparte kontinensszerte a kulcspozíciókba...","id":"201933__a_bonaparteklan__dinasztikus_almok__babjatek__alom_afajatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1fc0d33-0c49-49de-9815-d5cf9ec5d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b55972f-e63b-4901-81f0-09c43ccbcbf2","keywords":null,"link":"/elet/201933__a_bonaparteklan__dinasztikus_almok__babjatek__alom_afajatol","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:00","title":"Napóleonnal dinasztikus álmai is buktak, de nélküle sok országban mások uralkodnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester és a Corvinus rektora is a díjazottak között van. Az elismerések többségét egyházi személyek kapták.



","shortLead":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester...","id":"20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8061280f-cc30-48c1-b760-098667bf5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:23","title":"Lánczi András, Stumpf István, Réthelyi Miklós is megkapta a Magyar Érdemrend kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","shortLead":"A tervek szerint robbantással akarnak utat nyitni nekik a feszín felé.","id":"20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0a31a0-4937-4d41-9992-eae99caf1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705f6626-79a0-407f-bb27-50900a522d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Nem_sikerul_kihozni_a_Tatra_egyik_barlangjaban_rekedt_ket_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:29","title":"Nem sikerül kihozni a Tátra egyik barlangjában rekedt két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad17860-01f9-4a0a-9240-f0e90e5e5793","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mennyit fizethettek Cristiano Ronaldónak, hogy ezt elvállalja?","shortLead":"Mennyit fizethettek Cristiano Ronaldónak, hogy ezt elvállalja?","id":"20190818_Ronaldo_uj_reklamja_majdnem_olyan_bugyutanak_tunik_mint_Joey_a_ferfiruzzsal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad17860-01f9-4a0a-9240-f0e90e5e5793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c45afc-72eb-4e05-8b37-3182beb29061","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Ronaldo_uj_reklamja_majdnem_olyan_bugyutanak_tunik_mint_Joey_a_ferfiruzzsal","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:36","title":"Cristiano Ronaldo új reklámja majdnem olyan bugyutának tűnik, mint Joey a férfirúzzsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel nem rendelkező hajléktalanok bár nem szavazhatnak, őket meg lehet választani akár főpolgármesterré is, ha jelöltként indulnak.\r

","shortLead":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel...","id":"20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63ff57-081e-475a-8b29-0f8068bbcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:02","title":"114 ezer külföldi szavazhat az önkormányzati választáson, de a hajléktalanok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. ","shortLead":"Egy hétemeletes ház tetőrésze gyulladt ki késő délelőtt. ","id":"20190819_Szuksegszallast_nyitottak_a_Soroksari_uti_haztuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf26a1b-8983-44d1-946d-b85a500fb38b","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Szuksegszallast_nyitottak_a_Soroksari_uti_haztuz_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 19. 18:10","title":"Szükségszállást nyitottak a Soroksári úti háztűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]