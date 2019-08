Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég. A lángok már a nagy sziget észak-nyugati részén lévő Tamadaba nemzeti parkot is elérték.","shortLead":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég...","id":"20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239fa5c2-267d-4581-a9de-5af01ac5ef87","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:14","title":"Környezeti tragédia a Kanári-szigeteki tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt érte. Csak sajnos az a fránya angol nyelv közbeszólt.","shortLead":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt...","id":"20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a98af7-8c3b-4abe-8555-247445ef348f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:58","title":"Elképesztő félreértés miatt nem sikerült eladni a világ legelső Porschéjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragédia a magyar televíziózásban!","shortLead":"Tragédia a magyar televíziózásban!","id":"20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ca0f60-cfa1-40e3-bb54-600a1d28e05f","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:01","title":"Kikerül az esti fő műsorsávból a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","shortLead":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","id":"20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec15a8e-f775-4862-9e26-a16b9be6147b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:05","title":"Annyian repültek Ferihegyen idén júliusig, mint a Malév utolsó évében 12 hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi kormányellenes tüntetők lejáratása miatt hoztak létre. A Twitter az állami hirdetéseket is blokkolta.","shortLead":"Számos olyan profilt törölt a Facebook és a Twitter az elmúlt órákban, amiket a közösségi oldalak szerint a hongkongi...","id":"20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8994bc-8b5e-42ef-8c7f-2d44d7cb42dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_hongkongi_tuntetesek_facebook_twitter_fiok_torlese_allami_media_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:33","title":"A Facebook és a Twitter is törölte a hongkongi tüntetőket mocskoló fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","shortLead":"Mint az őrült, ki letépte láncát.","id":"20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a0399e-8d33-4c1e-aedc-83eefa3910b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d4aab-6f4c-4e71-a57d-c113382e60d1","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Nagy_matracvandorlas_volt_Denverben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 18:13","title":"Nagy matracvándorlás volt Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fakivágások miatt háborognak sokan, mert építkezések útjában áll, ezért ledózerolják a növényeket. Pedig sok fát pusztán azzal is meg lehetne menteni, ha a rendelkezésre álló adatbázisokat összevetnének, vagy többet költenének a beruházásra. Varsóban, úgy tűnik, hogy ezt megértették.","shortLead":"Fakivágások miatt háborognak sokan, mert építkezések útjában áll, ezért ledózerolják a növényeket. Pedig sok fát...","id":"20190816_Varsoban_itatjak_a_fak_gyokereit_ha_egy_epitkezesnek_az_utjaban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45716f-5efc-4484-846a-27f85b59ad2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Varsoban_itatjak_a_fak_gyokereit_ha_egy_epitkezesnek_az_utjaban_van","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:35","title":"Ahol meg tudják óvni a kibontott fákat: Varsóban a gyökeret öntözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19834cb9-058a-4244-b32b-de0b1fbb94a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trevor Mallard meg is ringatta, meg is szoptatta párttársa, Tāmati Coffey gyermekét.","shortLead":"Trevor Mallard meg is ringatta, meg is szoptatta párttársa, Tāmati Coffey gyermekét.","id":"20190821_Babaval_a_karjan_vezenyelte_le_az_ulest_az_ujzelandi_parlament_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19834cb9-058a-4244-b32b-de0b1fbb94a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55703c5-9659-45d3-aa79-0d99746efb4d","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Babaval_a_karjan_vezenyelte_le_az_ulest_az_ujzelandi_parlament_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:26","title":"Babával a karján vezényelte le az ülést az új-zélandi parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]