Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére a fideszes többségű bizottság szerdán simán rá is bólintott. Sőt, rögtön árkedvezményt is adtak Áderéknek a helyiségek olyan hátrányaira hivatkozva, mint hogy nincs utcafronti rész és állandóan zárva van a kapu. A kerület ellenzéki képviselője nem érti, miért kell évi 2 milliós engedményt tenni a köztársasági elnöknek, és inkább helyi vállalkozásoknak adná az ingatlanokat. Az önkormányzat szerint viszont a kedvezmény ilyen esetekben mindenkinek jár.","shortLead":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére...","id":"20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d5d30-269b-4a4d-b898-233fa5af4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:49","title":"Olcsósítva kap Áder raktárakat a budavári önkormányzattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti saját operációs rendszerének bevetését.","shortLead":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti...","id":"20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b99c77-bd59-41df-8148-00c5187e1b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:03","title":"Kivár a Huawei az Android lecserélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","shortLead":"Egy pekingi kórházból 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével, távirányítással operáltak meg egy nőt.","id":"20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102f144-1159-4732-8c0c-2e830827b334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_operacio_mutet_peking_kinai_orvosok_5g_taviranyitas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:38","title":"136 kilométerre volt a sebészektől a beteg, mégis sikerült megműteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak hívták, mert magas volt és kigyúrt.","shortLead":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak...","id":"20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a890a0-de8a-4ca2-93cb-d007be35d402","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:50","title":"Három, szinte teljesen ismeretlen jelölt is bejelentkezett Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos fiatal pár számára – amelyik a gyermekvállaláson gondolkodik – fontos kérdés lehet, hogy milyen kiadásokra lehet számítani a baba érkezéséig. Ezek a költségek elérhetik akár a 600 ezer forintot is. Sok családnak még akkor sem áll a teljes összeg rendelkezésére, ha készül a baba érkezésére. De miből lehetne finanszírozni a költségeket ebben az esetben?","shortLead":"Egy átlagos fiatal pár számára – amelyik a gyermekvállaláson gondolkodik – fontos kérdés lehet, hogy milyen kiadásokra...","id":"20190828_gyerekszuletes_bankmonitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d54c146-d1de-40d3-a7b1-bc1990c440a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_gyerekszuletes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:31","title":"Százezrek mennek el a gyerek születésekor – hogyan lehet fedezni a költségeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","shortLead":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","id":"20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec418ba-2433-4719-8ba4-ce2f8d795757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:03","title":"Újabb részletek derültek ki a titokzatos televízióról, amit a OnePlus gyárt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan tetszést.","shortLead":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan...","id":"20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92441263-1f6a-4460-8eda-3948905c6946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:35","title":"Két legyet ütne egy csapásra Trump a jövő évi G7-csúccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","shortLead":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","id":"20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f78bd9-7152-47d4-b673-a97181f60e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:24","title":"Újabb emeletes vonatokat gyártat a MÁV, csak azt nem tudni, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]