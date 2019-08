Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c99354c2-3d48-4ace-a619-f7530f41495f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cayenne kistestvérének legerősebb, legsportosabb kivitele, melybe egy 2,9 literes biturbó motor került.","shortLead":"Megérkezett a Cayenne kistestvérének legerősebb, legsportosabb kivitele, melybe egy 2,9 literes biturbó motor került.","id":"20190829_itt_az_uj_porsche_macan_turbo_kompakt_divatterepjaro_440_loerovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c99354c2-3d48-4ace-a619-f7530f41495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdb3173-1865-431c-aa3d-894e4cc3223b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_itt_az_uj_porsche_macan_turbo_kompakt_divatterepjaro_440_loerovel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 08:21","title":"Itt az új Porsche Macan Turbo: kompakt divatterepjáró 440 lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek, a szélsőségesen hideg napok száma viszont a felére csökkent és a telek is melegebbé váltak.","shortLead":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek...","id":"20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304a34d4-0d72-4896-9b49-8f65d429c45b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:53","title":"Gyorsabban melegszik Európa, mint azt jelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most szeptembertől esedékes.","shortLead":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most...","id":"20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db268a55-f3c3-4f35-8ee6-de4a09827613","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:55","title":"Több jogszabály is változik, más lesz az élet szeptember 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","shortLead":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","id":"20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541cb613-1fab-466d-909c-74b56b1ecf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:18","title":"Húsz perc ingyenes parkolással kampányol Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két évtizedébe telt a NASA-nak, miközben felfoghatatlan pénzt költöttek el rá.","shortLead":"A James Webb űrtávcső a kozmikus poron is képes átlátni, de távoli galaxisok is kémlelhetők vele. Az összeszerelés két...","id":"20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78c8fbcd-b198-4112-bc6f-6636059729a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13faba-445a-4174-8b96-55213e27d1e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nasa_hubble_james_webb_urtavcso","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:03","title":"20 évnyi szerelgetés után a NASA összerakta a Hubble utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió lehet az első ilyen.","shortLead":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió...","id":"20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8aa39-3f97-4e6e-8f07-6f50d1e9faab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:03","title":"Elképzelhető, hogy legközelebb csak nőket küld a Holdra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amit a köznyelv kisföldalattiként ismer.","shortLead":"Amit a köznyelv kisföldalattiként ismer.","id":"20190828_Palyahiba_miatt_nem_jar_az_1es_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6891c79c-27ac-4b8a-907e-88d0b842bf57","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Palyahiba_miatt_nem_jar_az_1es_metro","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:14","title":"Pályahiba miatt nem járt az 1-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]