Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A két gép szárnya akadt össze a földön, nem sérült meg senki. ","shortLead":"A két gép szárnya akadt össze a földön, nem sérült meg senki. ","id":"20190903_Egymasnak_utkozott_ket_repulo_a_moszkvai_repteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6cd0ba-a42f-4087-939d-01e1b87a0403","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Egymasnak_utkozott_ket_repulo_a_moszkvai_repteren","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:48","title":"Egymásnak ütközött két utasszállító a moszkvai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója azonban ennél szokatlanabb dolgot is előidéz(het).","shortLead":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója...","id":"20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8e50be-477e-4d91-be27-a1805a60959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:03","title":"Új pszichológiai jelenség: rémálmokat okozhatnak az AirPodsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség. \r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián...","id":"20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29c734-bb01-4227-bd0f-f53f8591dceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:24","title":"Semjén: Magyarország minden valódi menekültnek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Dorian_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e106503-2626-4c5a-bad4-5ff2fe85d433","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190904_Dorian_nagyitas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:25","title":"Így készültek a Dorian érkezésére a Bahamákon – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","shortLead":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","id":"20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eb402-564e-4944-8426-26b19ec1c724","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:04","title":"Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy demográfiai csúcson tudatmódosítókról, harkályról, testről és vérről is szólt. Megtudtuk Orbántól, szerinte mikor győzhet a magyar családpolitika.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy demográfiai csúcson tudatmódosítókról, harkályról, testről és vérről is szólt. Megtudtuk...","id":"20190905_Orban_demografia_konferencia_vucic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc4438-be61-4000-897c-59d3f59e7174","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Orban_demografia_konferencia_vucic","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:11","title":"Orbán: Még nem értük el a sikert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240fbabb-f1a1-4a25-a307-d69955122888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a négy hónapos baltikumi küldetés.","shortLead":"Véget ért a négy hónapos baltikumi küldetés.","id":"20190904_Foleg_orosz_gepek_miatt_kellett_riasztani_a_Gripeneket_a_Baltikumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240fbabb-f1a1-4a25-a307-d69955122888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bffd6e-b4bc-4ab4-a3a8-7749343a18b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Foleg_orosz_gepek_miatt_kellett_riasztani_a_Gripeneket_a_Baltikumban","timestamp":"2019. szeptember. 04. 21:26","title":"Főleg orosz gépek miatt kellett riasztani a Gripeneket a Baltikumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél valamivel olcsóbb A-sorozat új modelljét.","shortLead":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél...","id":"20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92093a-e1c8-462b-857b-b36c4cd1725b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:03","title":"Hivatalos a Samsung új telefonja: tízezrekkel olcsóbb, de van benne erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]