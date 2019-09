Tavaly ősszel jelentették be a Tankcsapda tagjai, hogy a 2015-ös, hétállomásos USA–Kanada-, illetve a 2017-es Toronto–New York-turnéik után 2019-ben visszatérnek az Egyesült Államokba. Az idén három évtizedes jubileumot ünneplő zenekar október elején, két napot koncertezik a nyugati parton.

A bulikra a Junkies tagjai kísérik el a csapatot, és a 25 éves punk-rock zenekar is mindkét klubban a Tankcsapda előtt fog fellépni. „Az idei fontos év a zenekar számára, amit igyekszünk a közönségünknek is emlékezetessé tenni. Örülünk, hogy a nyáron ismét volt lehetőségünk Dél-Koreában koncertezni, az pedig, hogy a pályafutásunk során először az Egyesült Államokban is felléphetünk, mondhatni, megkoronázza a jubileumi évet. Minden rockzenész álma, hogy egyszer Amerikában is színpadra álljon, a Tankcsapdának köszönhetően nekünk most ez összejött. Nagyon készülünk, hiszen a Whisky egy legendás hely, ahova nincs túl sok lehetősége magyar zenekarnak bejutni” – mondja Szekeres András, a Junkies frontembere.

A Los Angeles-i, 1964 óta létező Whisky a Go Go az egyik legnagyobb múlttal rendelkező klub a Sunset Strip vonalán, a rockzene összes fontos képvselője fellépett itt. Innen indult el többek között a Doors, az Iggy And The Stooges, Alice Cooper, a No Doubt és a System of a Down karrierje is.