[{"available":true,"c_guid":"50a0c5e2-b622-4e65-a0ae-72361d35bfe4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatjuk az olimpiai formaruha-pályázaton induló, de nem nyertes ruhaterveket.","shortLead":"Bemutatjuk az olimpiai formaruha-pályázaton induló, de nem nyertes ruhaterveket.","id":"20190912_tokio_olimpia_magyar_csapat_formaruha_nanushka_tomcsanyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50a0c5e2-b622-4e65-a0ae-72361d35bfe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825fedbb-40f9-4f22-836a-1834f54d8851","keywords":null,"link":"/elet/20190912_tokio_olimpia_magyar_csapat_formaruha_nanushka_tomcsanyi","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:28","title":"Nem nyert – ezekben a ruhákban is vonulhattak volna a magyar olimpikonok Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","shortLead":"Az elnök szerint „egy háborús bűnösök által vezetett államnak” semmi keresnivalója sincs a demokratikus országok között.","id":"20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fcd3a-483c-4c2c-9720-3c58a7c38ab9","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Csehorszag_megsem_ismerne_el_Koszovo_fuggetlenseget","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:48","title":"Csehország mégsem ismerné el Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A baleset hajnalban történt Tanganyika tartományban.","shortLead":"A baleset hajnalban történt Tanganyika tartományban.","id":"20190912_Kisiklott_egy_vonat_Kongoban_tobb_tucat_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9866a4-83a5-4873-9a49-f488f5f0b2ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Kisiklott_egy_vonat_Kongoban_tobb_tucat_halott","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:36","title":"Legalább ötvenen meghaltak egy kongói vonatbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember végén érkezik a Gemini Man főszereplője és rendezője Budapestre. ","shortLead":"Szeptember végén érkezik a Gemini Man főszereplője és rendezője Budapestre. ","id":"20190911_Will_Smith_es_Ang_Lee_ismet_Magyarorszagra_latogatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61198b9-d002-4ff2-a377-54368efedf65","keywords":null,"link":"/kultura/20190911_Will_Smith_es_Ang_Lee_ismet_Magyarorszagra_latogatnak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:18","title":"Will Smith ismét Magyarországra jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne vonni a konzekvenciákat - Kormányhivatal vizsgálja az Electrolux jászberényi leépítését - Tarlós István majd eldönti, akar-e vitázni a többi jelölttel - hangzott el a kormányinfón, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy új hetilapnak is reklámot csinált, és ahol az is elhangzott, nagyon valószínű, hogy nem indul meg a Parlament őszi ülésszaka az önkormányzati választásokig. \r

","shortLead":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne...","id":"20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45c6709-0cc8-4b30-9e04-e078bf7bcd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:42","title":"Gulyás Gergely a házkutatásról: Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a török elnök ismét azzal fenyegetett, hogy megnyitja az ország határait az Európai Unióba igyekvő szíriaiak előtt.","shortLead":"Korábban a török elnök ismét azzal fenyegetett, hogy megnyitja az ország határait az Európai Unióba igyekvő szíriaiak...","id":"20190911_Merkel_es_Erdogan_telefonon_egyeztetett_a_menekultvalsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1656c3-18de-4df4-8e18-b659521f4b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1841ec-bb9c-438d-a789-39bbc9862715","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Merkel_es_Erdogan_telefonon_egyeztetett_a_menekultvalsagrol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 21:53","title":"Merkel és Erdogan telefonon egyeztetett a menekültválságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","shortLead":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","id":"20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba763e3-1035-4c20-bc18-60827503c0ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"3,5 millió autót kénytelen visszahívni a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül indul a polgármesteri posztért Mészáros László István, akit a Fidesz támogat.","shortLead":"Egyedül indul a polgármesteri posztért Mészáros László István, akit a Fidesz támogat.","id":"20190911_meszaros_laszlo_istvan_felcsut_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0863433f-fbab-47f2-b4e9-460ad6fae58d","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_meszaros_laszlo_istvan_felcsut_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:21","title":"Nem lesz ellenfele Mészárosnak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]