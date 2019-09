Mostanra gyakorlattá vált – London és Rio előtt is így csinálták –, hogy az olimpiai formaruhákat, amelyeket a nyitünnepségen is viselnek a magyar sportolók, pályázat útján választják ki. Volt, hogy a tervezők maguk jelentkezhettek, ám ezúttal meghívásos tendert hirdetett a Magyar Olimpiai Bizottság. Tizennégy alkotót invitáltak meg, közülük nyolc adott be érvényes pályamunkát, a zsűri ezt a keretet szűkítette háromra, majd döntött a győztesről: a Nubu kollekcióját találták a legjobbnak.

A magyar olimpikonok a Nubu ruháiban vonulnak majd a tokiói megnyitón - fotók Többek közt Görög Zita, Dobó Kata, Ónodi Eszter mutatta be a vezető magyar divattervezők új kollekcióit Magyarország legnagyobb divateseményén, a vasárnap véget ért Marie Claire Fashion Days-en. A magyar tervezők kollekcióiból az is kiderült, hogy a férfiak idehaza még mindig alig jönnek számításba, ha divatról van szó.

A másik két shortlistes a Nanushka és a Tomcsányi volt.

A Nanushka – akárcsak a másik két tervező – a magyar zászló színeit választotta alapul a kreációihoz. „Erről mindenkinek Magyarország ugrik be, mégis mindenkinek mást jelent. Ezt boncolgattuk a tervezés során, és úgy érezzük, sikerült egy új nézőpontot átadni a kollekcióval” – mondta a márka marketingvezetője a győztes bejelentésére szervezett sajtótájékoztatón.

Tomcsányiékat a vintage olimpiai poszterek ihlették meg, az onnan gyűjtött inspirációk mellé pedig egy jelképet kerestek – és Magyarország angol elnevezésének első betűjére, a H-ra esett a választásuk. Ez aztán, darabjaira bontva, visszaköszönt az egyes darabokon. Hogy a magyar trikolórt kiemeljék, kiegészítő színeket is keresztek, ezért jelent meg a fekete és a narancs is a kollekción.

