[{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem történt károkozás, de a vád szerint történhetett volna.","shortLead":"Nem történt károkozás, de a vád szerint történhetett volna.","id":"20190913_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_a_terezvarosi_ingatlanugyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6a31-84b9-44ad-988d-3487a8ecc7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_a_terezvarosi_ingatlanugyekben","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:46","title":"Vádat emelt az ügyészség a terézvárosi ingatlanügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per legfontosabb pontjaiban.","shortLead":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per...","id":"20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e7fff-0e3a-4ada-a212-c264eb578403","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:18","title":"Megnyerheti a Google a magyar adóhivatal ellen indított pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem megfelelő szabályozottság miatt büntetett a jegybank.","shortLead":"Nem megfelelő szabályozottság miatt büntetett a jegybank.","id":"20190912_29_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc0ff96-de61-4f61-9f54-9581470fb088","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_29_millio_forintra_buntette_az_MNB_a_KHt","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:57","title":"29 millió forintra büntette az MNB a K&H-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik korábbi alelnöke otthagyta Toroczkai László pártját.","shortLead":"A Jobbik korábbi alelnöke otthagyta Toroczkai László pártját.","id":"20190911_Volner_Janos_otthagyja_a_Mi_Hazankat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7119a-39cc-4f65-98bb-01c514154e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Volner_Janos_otthagyja_a_Mi_Hazankat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:07","title":"Volner János otthagyja a Mi Hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel akarja eldöntetni a józsefvárosi választást\".

","shortLead":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel...","id":"20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4978ffe7-bded-486e-b997-b7c21653cf79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:31","title":"Pikó: \"A Fidesz retteg. Van is mitől félniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","shortLead":"A Michelisz Norbert által is terelgetett sportos kompakt új verziója az eddiginél jobb kilogramm-lóerő aránnyal támad.","id":"20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bd25fd-81d7-4177-91bd-94dbbcc07652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6206c1bf-2c48-47bf-bef7-0c078b282e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_fogyokura_sportosabb_lett_a_micheliszfele_hyundai_i30_n_utcai_verzioja","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:21","title":"Sportosabb lett a Michelisz-féle Hyundai i30 N utcai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc1ebe1-5e47-472d-a32f-d8120fc5be4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember végén világszerte tüntetések lesznek, köztük több magyar városban is. A klímaváltozás veszélyeire hívják fel a figyelmet.","shortLead":"Szeptember végén világszerte tüntetések lesznek, köztük több magyar városban is. A klímaváltozás veszélyeire hívják fel...","id":"20190911_Azt_keri_az_Amnesty_hogy_ne_buntessek_meg_a_tunteto_diakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cc1ebe1-5e47-472d-a32f-d8120fc5be4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca244c-73f7-480d-af0a-31bc03e331fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Azt_keri_az_Amnesty_hogy_ne_buntessek_meg_a_tunteto_diakokat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:12","title":"Azt kéri az Amnesty, hogy ne büntessék meg a tüntető diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","id":"20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93fe2fe-3a6a-4ecb-bbee-383123349aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:13","title":"Karambolozott két autó az Andrássy út egyik kereszteződésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]