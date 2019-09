Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell döntenie.","shortLead":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell...","id":"20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff72f-2cdd-409e-a56c-393892a6522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:59","title":"Elkezdte vizsgálni a brit legfelsőbb bíróság, törvényes-e a parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná Izrael. Ez végképp aláásná a palesztin állam létrehozásának esélyét. A friss hírek szerint viszont ez a kampányigért sem ért többséget Netanjahunak a választáson, igaz az ötletet ezután akár egy másik miniszterelnök is könnyebben megvalósíthatja.","shortLead":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná...","id":"20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa20924f-5c65-4c48-881d-5c1bd43e3f86","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:45","title":"Miért nem volt elég a tabudöntés Netanjahunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"2010 óta leplezetlenül, szégyenérzet nélkül zajlik egy új, hazai burzsoázia építése uniós pénzekből. A kohéziós alapból elvileg a fejlett és kevésbé fejlett régiók közti különbséget kellett volna csökkenteni, ám épp fordítva történt, nagyobb lett köztük a szakadék. Vélemény.","shortLead":"2010 óta leplezetlenül, szégyenérzet nélkül zajlik egy új, hazai burzsoázia építése uniós pénzekből. A kohéziós alapból...","id":"20190918_Horn_Gabor_A_kozossegrombolo_unios_kifizetesekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5effd9c9-f9fd-4b5c-afe6-5f67bea0d040","keywords":null,"link":"/360/20190918_Horn_Gabor_A_kozossegrombolo_unios_kifizetesekrol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:28","title":"Horn Gábor: A közösségromboló uniós kifizetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs. Megmutatjuk miért lett ismét két rangos nemzetközi felmérés szerint is a világ legélhetőbb városa. ","shortLead":"Birodalmi kultúrkincs, zöld mindenütt, biztonság éjszaka is, kiállítások, koncertek tömkelege – ezt kínálja Bécs...","id":"20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4664d22d-69d9-450d-a348-6d0bf5025ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02aa0c87-cdc4-42ae-b64c-d9e082cb8310","keywords":null,"link":"/360/20190918_miert_lett_megint_Becs_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:50","title":"A szomszédban minden zöldebb - miért lett megint Bécs a világ legélhetőbb városa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fef0fe-e4f6-45bb-8c10-bd09d526454d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW új megoldásának köszönhetően csökken a fogyasztás és javul a menetdinamika.","shortLead":"A BMW új megoldásának köszönhetően csökken a fogyasztás és javul a menetdinamika.","id":"20190918_hibrid_technikat_kapott_a_bmw_520d","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fef0fe-e4f6-45bb-8c10-bd09d526454d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7aab55-3cd9-4bf1-9d39-1e961d0dcd21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_hibrid_technikat_kapott_a_bmw_520d","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:21","title":"Hibrid technikát kapott a BMW 520d","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és a rosszabb minőségű oktatásért, mondta ki a Debreceni Ítélőtábla. A pénzt 15 napon belül ki kell fizetni a családoknak.\r

\r

","shortLead":"500, illetve 300 ezer forint jár évenként a károsult roma gyerekeknek a gyöngyöspatai iskolai elkülönítésért és...","id":"20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592dee81-98fc-43b2-91e1-a32a4de681e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Jogeros_jar_a_karterites_a_gyongyospatai_roma_diakoknak_a_szegregacio_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:24","title":"Jogerős: jár a kártérítés a gyöngyöspatai roma diákoknak a szegregáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése. Ez a termelőket sújtja igazán, akik közül sokan Dél-Amerikából az Egyesült Államokba menekülnek. A fogyasztók ezzel egy időben áremelkedést tapasztalnak. ","shortLead":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése...","id":"20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f69b5-ea57-413c-b744-bbd88d443124","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"Hiába isszuk drágán a kávét, a termelők olyan keveset keresnek, hogy inkább menekülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány magyar mintára korlátozná a sajtót, emelkedik a benzinár. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A lengyel kormány magyar mintára korlátozná a sajtót, emelkedik a benzinár. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190918_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f332192-dc23-4004-b927-cb7037a5176e","keywords":null,"link":"/360/20190918_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Radar 360: Gyerekek közt kampányoló államtitkár és remény a brexit megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]