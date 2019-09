Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A céget, de az olasz kormányt is felelősnek tartják az egy éve történt tragédia miatt.","shortLead":"A céget, de az olasz kormányt is felelősnek tartják az egy éve történt tragédia miatt.","id":"20190918_atlantia_genova_hid_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5efcd4-052f-4e02-bf7c-a55a9e500ee0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_atlantia_genova_hid_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:17","title":"Távozik a genovai viaduktot üzemeltető cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valamennyien hőgutát kaptak.","shortLead":"Valamennyien hőgutát kaptak.","id":"20190918_japan_hoseg_hoguta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e401fbe-dd3d-49b1-b226-dabdd7b72d60","keywords":null,"link":"/elet/20190918_japan_hoseg_hoguta","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:40","title":"Egy hét alatt 4000 ember került kórházba a hőség miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pisztoly meg volt töltve.","shortLead":"A pisztoly meg volt töltve.","id":"20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c6a17c-58cd-41c5-88e0-211e98ada522","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:37","title":"Fegyvert és éles lőszereket találtak egy német autóban Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres évek elejének elektronikus zenei kultúráját mutatja be. Tilos Party, West Balkán, acid és techno bulik – van ebben az előzetesben minden. ","shortLead":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres...","id":"20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b1f6e2-4727-4838-9197-069e913c017b","keywords":null,"link":"/kultura/20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:55","title":"Agyvakaró hangok, füst és stroboszkóp – ennyire őrült volt Budapest a 90-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10) pontot kap egy eszköz. A jelenlegi leginkább környezetbarát telefonnak sikerült ezt elérnie.","shortLead":"Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10...","id":"20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335ec7da-b282-4ce6-a86f-1e44834221a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d1c5a-7069-4da8-8810-3425db3d13bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_ifixit_teardown_fairphone3_a_legkonnyebben_javithato_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:33","title":"Ilyen telefont sem látni minden nap: ez a világ legkönnyebben javítható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","shortLead":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","id":"20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3991363-f395-441f-ab81-fc344eb1db31","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:15","title":"Feleannyi barátunk van, mint gondoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]