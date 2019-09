Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek látszik, a közvélemény-kutatások nem mérik az eredményt, a választási bizottságok nem büntetik a csalást, a kormány pedig meg sem próbál semleges lenni - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek...","id":"20190918_Berki_kampany_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ebe0a0-1413-4cae-b55c-4e55bb519ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Berki_kampany_csalas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:25","title":"Fenyegetésben a Fidesz több oktávot fed le, mint a néhai Zámbó Jimmy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","shortLead":"Széll Sándor és párja a bevásárlás után ott szerettek volna enni, de az egyik dolgozó kitessékelte őket.","id":"20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d50d70-ca1c-4729-ab7e-903b7419486c","keywords":null,"link":"/elet/20190919_vakvezeto_kutya_ikea_etterem","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:47","title":"Nem engedték be az IKEA éttermébe a vakvezető kutyájával érkező vásárlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak képviselői, így már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője. Kövesi romániai főügyészként a politikusokkal sem bánt kesztyűs kézzel, válaszul leváltották és büntetőeljárást kezdeményeztek ellene.","shortLead":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak...","id":"201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba213a65-c42a-4dab-9663-d42fe0f2d6ad","keywords":null,"link":"/360/201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:10","title":"Kezdhetnek rettegni Európa korrupt politikusai az Európai Ügyészség leendő vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","shortLead":"Ezzel a limitált szériás Bentaygával garantáltan ritkán találkozhatunk majd az utakon. ","id":"20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0f177-9016-4670-9a2f-9e4eea3c398a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190919_ultraluxus_bentley_divatterepjaro_cowboyoknak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:59","title":"Ultraluxus Bentley divatterepjáró cowboyoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres évek elejének elektronikus zenei kultúráját mutatja be. Tilos Party, West Balkán, acid és techno bulik – van ebben az előzetesben minden. ","shortLead":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres...","id":"20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b1f6e2-4727-4838-9197-069e913c017b","keywords":null,"link":"/kultura/20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:55","title":"Agyvakaró hangok, füst és stroboszkóp – ennyire őrült volt Budapest a 90-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","shortLead":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","id":"20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96973e0c-942c-4167-9a49-5ab787e9f58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:03","title":"Kiszivárgott: egy tévét is bemutathat holnap a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az óceán mindkét partán tartanak a Librától. ","shortLead":"Az óceán mindkét partán tartanak a Librától. ","id":"20190920_facebook_libra_svajc_penzmosas_tips","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2b2f03-a110-48bc-b159-1429361f3269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_facebook_libra_svajc_penzmosas_tips","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:18","title":"Európa tud jobbat a Facebook pénzénél – csak győzzük kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét berepült Hatvanpuszta fölé.","id":"20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e17548dd-b1ab-467f-93cc-4c8f84ab2155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0511db-a86f-47a3-a331-9044e74a3aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Hadhazy_orban_hatvanpuszta_alcsutdoboz_epitkezes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:34","title":"Hadházy megnézte: szépen halad a munka az Orbán-család majorságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]