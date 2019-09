Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","shortLead":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","id":"20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81b0678-a92e-45e8-a388-d3bac7a487bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:21","title":"670 lóerős luxus-villanyautóval csaphat oda a BMW a Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Deutsch Tamás félmillió forintot fizetett valamilyen peres ügy következményeképp Dobrev Klárának. A DK-s politikus a pénzt Iványi Gábor egyházának adományozza.","shortLead":"Deutsch Tamás félmillió forintot fizetett valamilyen peres ügy következményeképp Dobrev Klárának. A DK-s politikus...","id":"20190922_Dobrev_Klara_Deutsch_fizetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e2266e-cca5-4f9b-8395-6a8d81fa86f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Dobrev_Klara_Deutsch_fizetett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:32","title":"Dobrev Klára: Deutsch fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bf98f0-39b8-4963-bbbf-f55173295fd8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Északi szomszédunk zárt kapuk mögött fogadja Walest.","shortLead":"Északi szomszédunk zárt kapuk mögött fogadja Walest.","id":"20190923_Szlovakiat_is_megbuntette_az_Europai_Labdarugoszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bf98f0-39b8-4963-bbbf-f55173295fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deddf9c0-3921-4d3d-9abf-69b7ab82d7e9","keywords":null,"link":"/sport/20190923_Szlovakiat_is_megbuntette_az_Europai_Labdarugoszovetseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:28","title":"Szlovákiát is megbüntette az Európai Labdarúgó-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","shortLead":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","id":"20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8630cbc-db81-41f4-8b2f-e8fd60d60b93","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:05","title":"Így reagálta le Karácsony a harsogó cirkuszi indulót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","shortLead":"Az egyikük egyszer már lebukott Horvátországban, de amikor elengedték, hazajött, és ott folytatta, ahol abbahagyta.","id":"20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbddd3a2-c49c-4b63-90a7-47e0a4134bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Embercsempeszet_miatt_emeltek_vadat_egy_hatfos_bandaval_szemben","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:37","title":"Embercsempészet miatt emeltek vádat egy hatfős bandával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó példával járnának elől a kütyük használatában – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei, Domonkos Katalin pedagógus és Szondy Máté pszichológus. A kerekasztalon egyebek mellett szó esett a digitális „én” elismerés utáni vágyáról, a sexting helyéről a párkapcsolatokban és arról, hogy a szülők mit osszanak meg a gyerekeikről az interneten.","shortLead":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó...","id":"20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171878c-14be-44bd-9ea4-e69e72c38c43","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"A túlvédett gyerekből áldozat, a bántalmazottból pedig bántalmazó válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61cc283-d8a4-40c5-8951-809a61f3fa02","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190922_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_orzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61cc283-d8a4-40c5-8951-809a61f3fa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819fdb8-e6d9-4a04-b5d9-1c30f8bc73dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Marabu_FekNyuz_Az_igazsag_orzoje","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Az igazság örzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]