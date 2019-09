Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83b580e6-818b-400a-bf05-1d0c9eb368a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek fenntartására.","shortLead":"Nyolcmilliárd forint értékben szerződött a honvédelmi tárca egy orosz céggel a Honvédség régi orosz helikoptereinek...","id":"20190924_orosz_ceg_honvedelmi_miniszterium_helikopter_fenntartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83b580e6-818b-400a-bf05-1d0c9eb368a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410e993-cf32-4808-9aeb-6848b6baaf14","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_orosz_ceg_honvedelmi_miniszterium_helikopter_fenntartas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:16","title":"Orosz cég húzta be a Honvédelmi Minisztérium milliárdos megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül. A megújulók jönnek föl mind kapacitásban, mind termelésben. Az atomerőművek drágák, a megépítésük időigényes, a klímakatasztrófa elkerüléséhez viszont minél olcsóbban, minél gyorsabban és minél jobban csökkenteni kell a károsanyag-kibocsátást.","shortLead":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül...","id":"20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0add630d-0580-49c7-8510-a94acaabd8c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:45","title":"Sosem volt még ilyen magas az atomreaktorok átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","shortLead":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","id":"20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b23242-3e34-4249-bb88-9225d7dcfba0","keywords":null,"link":"/sport/20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:43","title":"Az oroszok megint nem indulhatnak az atlétika-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","shortLead":"Nem csak a pálya, a számla is hosszabb lett.","id":"20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77071d3f-19c5-4d02-936c-db4292a9cbd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_1_es_villamos_meghosszabbitasa_465_millio_forint","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:01","title":"Nem tudni, pontosan miért, de 465 millióval többe került az 1-es villamos meghosszabbítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy brit cég a központi szereplő.","shortLead":"Egy brit cég a központi szereplő.","id":"20190925_Megfejtettek_igy_csalt_adot_a_Messi_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16496666-aa52-434a-9188-15e55a0f306c","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Megfejtettek_igy_csalt_adot_a_Messi_csalad","timestamp":"2019. szeptember. 25. 06:15","title":"Megfejtették, így csalt adót a Messi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Sör- és fánkosztással kampányolnak jelöltek az önkormányzati kampányban és a napenergián gazdagodhatnak a kormányközeli cégek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Sör- és fánkosztással kampányolnak jelöltek az önkormányzati kampányban és a napenergián gazdagodhatnak a kormányközeli...","id":"20190925_Radar_360_Kover_Laszlo_rosszul_lett_Trumpot_felelossegre_vonhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf2ba1-c27b-412f-8a5f-732447d6cd31","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_Kover_Laszlo_rosszul_lett_Trumpot_felelossegre_vonhatjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:00","title":"Radar 360: Kövér László rosszul lett, Trumpot felelősségre vonhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál Fővárosi Terület (ACT) törvényhozása - közölték hivatalos források.","shortLead":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál...","id":"20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fced08-754d-40a3-ab93-d8f14862bf4d","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:53","title":"Legalizálják a marihuánát az ausztrál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","shortLead":"Ez az egyedi kialakítású elektromos autó teljesen hangtalanul képes közlekedni a temetőkben és az utakon. ","id":"20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5da2928-8892-4772-9e2b-4d670960f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2543abce-ca0d-459b-839d-67ca3c2d3529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_a_tesla_utan_az_uj_nissan_leafbol_is_halottaskocsi_keszult","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:59","title":"A Tesla után az új Nissan Leafből is halottaskocsi készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]