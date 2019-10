Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","shortLead":"A Shapr3D már 7,5 millió dollár külföldi befektetésnél jár, a társaság egy év alatt megötszörözte piaci értékét.","id":"20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbbb7d0-7497-43e9-968e-41eb7299b11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Hatmillio_dollarral_szallnak_be_befektetok_egy_magyar_startupba","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"Hatmillió dollárral szállnak be befektetők egy magyar startupba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett hétfőn, ahol megbeszélései mellett interjút adott a hvg.hu-nak. Rinne és a finn elnökség egyik legfontosabb célkitűzése, hogy jogállami kritériumokhoz kössék az EU-s pénzeket, ugyanis szerinte az a legfontosabb, hogy megőrizzék az unió közös értékeit. „Ha valamelyik tagállamban sorozatosan megsértenék a közösség alapértékekeit, akkor mód nyílna arra, hogy megvágják az uniós támogatásokat” – mondta az interjúban.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, Antti Rinne szociáldemokrata miniszterelnök pedig Magyarországra érkezett...","id":"20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0b27c-79a4-42c5-b0e4-6ec0551d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64a353f-3827-4b71-8519-57440365d74d","keywords":null,"link":"/360/20191001_Finn_miniszterelnok_Senki_nem_tamadja_Orbant_csak_az_orszagert_aggodunk","timestamp":"2019. október. 01. 07:00","title":"Finn miniszterelnök: Senki nem támadja Orbánt, csak az országért aggódunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a34e1-eb75-4e65-ad68-4945c7ee7ce0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Módszeresen csökken az Emmi hatásköre, mától már az egyházi tanodákat is a Belügyminisztérium felügyeli.\r

\r

","shortLead":"Módszeresen csökken az Emmi hatásköre, mától már az egyházi tanodákat is a Belügyminisztérium felügyeli.\r

\r

","id":"20191001_Egyhazi_tanodak_Oktatasugyben_vett_el_magatol_hataskoroket_az_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=710a34e1-eb75-4e65-ad68-4945c7ee7ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6a193b-80dc-4e77-8643-648af13c8144","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Egyhazi_tanodak_Oktatasugyben_vett_el_magatol_hataskoroket_az_Emmi","timestamp":"2019. október. 01. 08:57","title":"Kásler Miklós újabb jogtól fosztotta meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A januárban még a visszavonulását jelentette be most pedig már egyre jobban játszva kiemeltet vert a skót teniszező.\r

\r

","shortLead":"A januárban még a visszavonulását jelentette be most pedig már egyre jobban játszva kiemeltet vert a skót teniszező.\r

\r

","id":"20191001_Andy_Murray_kiemeltet_vert_Pekingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9168f9f7-781f-4ecc-8502-741822693ab9","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Andy_Murray_kiemeltet_vert_Pekingben","timestamp":"2019. október. 01. 11:19","title":"A visszatérő Andy Murray kiemeltet vert Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d284e80-caa0-480d-a4cb-3afdf2293785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baleset Nanfankao településnél történt, ahol a Mitag tájfun pusztított.","shortLead":"A baleset Nanfankao településnél történt, ahol a Mitag tájfun pusztított.","id":"20191001_Osszeomlott_egy_hid_Tajvanon_egy_nappal_azutan_hogy_tajfun_soport_vegig_az_orszagon__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d284e80-caa0-480d-a4cb-3afdf2293785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fd49e1-cff6-471c-8962-87d43c7f4e1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Osszeomlott_egy_hid_Tajvanon_egy_nappal_azutan_hogy_tajfun_soport_vegig_az_orszagon__fotok","timestamp":"2019. október. 01. 09:09","title":"Összeomlott egy híd Tajvanon egy nappal azután, hogy tájfun söpört végig az országon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát, hogy mennyire izgatottak a küldöttek a Fidesz tisztújítása előtt.","shortLead":"Ha egy pártot egy családnak képzelünk el, a tisztújítás a demokrácia kis családi ünnepének számít. Megnéztük hát...","id":"20190929_fidesz_kongresszus_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e580ddf-ae06-4cc2-b1fc-ceef6bf6f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2469ef65-3ace-4d85-9661-1751ce6401cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_fidesz_kongresszus_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:55","title":"\"Keményebben kéne beleállni az ellenzékbe!\" - elégedett és elégedetlen küldöttekkel beszélgettünk a Fidesz kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a bukott Trócsányi László utóda a biztosjelölti posztra. Már eldőlt, hogy Mohácson MSZP-s polgármester lesz. Kirúgások a temetkezési vállalatnál. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a bukott Trócsányi László utóda a biztosjelölti posztra. Már eldőlt, hogy Mohácson MSZP-s polgármester lesz...","id":"20191001_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d2c9d0-9abc-43d5-a9c1-efe7418bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360","timestamp":"2019. október. 01. 08:00","title":"Radar 360: A finn miniszterelnök alaposan kiosztotta a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta le a következtetést a 24.hu egy szentendrei bírósági per ismertetése során. ","shortLead":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta...","id":"20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7d099-58c7-4394-a079-6a47d4e792f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:03","title":"Tarlósra hivatkozott, de elbukta a pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]