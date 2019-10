Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5b9603-9c6e-4521-bf1f-973a60dfd904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztot megosztó Facebook-oldal másfél évig csak vicces tartalmakat és zenés videókat rakott ki, aztán egy hete valami megváltozott.","shortLead":"A posztot megosztó Facebook-oldal másfél évig csak vicces tartalmakat és zenés videókat rakott ki, aztán egy hete...","id":"20191003_Baranyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b9603-9c6e-4521-bf1f-973a60dfd904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b758548-86e8-4eb0-82fb-a9218ad5ced2","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Baranyi","timestamp":"2019. október. 03. 11:03","title":"Facebookon terjedő kamuposzttal próbálják lejáratni Baranyi Krisztinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga az operaénekes-karmester jelentette be szerdán.\r

","shortLead":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga...","id":"20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5725dc-a344-4f4f-85ff-beb3ccd23630","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. október. 03. 05:48","title":"A zaklatással vádolt Plácido Domingo a Los Angeles-i operaházat is otthagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4d5450-dbad-4596-a455-b3ec8a058d59","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Külföldi és hazai, állami, uniós és magánfinanszírozás segítette megalapozni a 2004-től működő Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség működését.","shortLead":"Külföldi és hazai, állami, uniós és magánfinanszírozás segítette megalapozni a 2004-től működő Egységes Magyarországi...","id":"201940_kozos_hagyomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d5450-dbad-4596-a455-b3ec8a058d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85ca66d-f07d-430f-b09d-f5a6031f9b2d","keywords":null,"link":"/360/201940_kozos_hagyomany","timestamp":"2019. október. 03. 19:10","title":"Nem a semmiből jött létre az EMIH gazdasági háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8436d6f-307d-42b9-a6ec-53ccda1df011","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A művész számára rekordot jelentő és a várakozásokat jelentősen felülmúló 9,9 millió fontért – több mint 3,7 milliárd forintért – kelt el csütörtökön Londonban Banksy egyik leghíresebb és legnagyobb méretű képe, amelyen csimpánzok népesítik be a brit törvényhozás alsóházát.","shortLead":"A művész számára rekordot jelentő és a várakozásokat jelentősen felülmúló 9,9 millió fontért – több mint 3,7 milliárd...","id":"20191004_banksy_brit_parlament_arveres_csimpanzok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8436d6f-307d-42b9-a6ec-53ccda1df011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477c23f-a407-4920-804e-3942542098ea","keywords":null,"link":"/kultura/20191004_banksy_brit_parlament_arveres_csimpanzok","timestamp":"2019. október. 04. 09:26","title":"A parlamentben csupa majom – rekordáron kelt el Banksy képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A síita ünnep miatt sokan érkezhetnek Irakba, ahol viszont egyre több városban törnek ki erőszakos tüntetések.","shortLead":"A síita ünnep miatt sokan érkezhetnek Irakba, ahol viszont egyre több városban törnek ki erőszakos tüntetések.","id":"20191003_Harommillioan_indulhatnak_Irakba_Iran_viszont_lezarta_ket_hataratkelojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7f2ce-11c4-40b5-889f-0f4d5bd481b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Harommillioan_indulhatnak_Irakba_Iran_viszont_lezarta_ket_hataratkelojet","timestamp":"2019. október. 03. 12:28","title":"Milliók indulhatnak Irakba, Irán viszont lezárta két határátkelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","shortLead":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","id":"20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af0374-875e-4072-8d45-882611ff393c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Tengerimalacból készítenek fagylaltot Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezethez felügyeleti biztost rendelt ki a jegybank.","shortLead":"A szervezethez felügyeleti biztost rendelt ki a jegybank.","id":"20191004_mnb_veszelyhelyzet_elso_orszagos_iparszovetsegi_nyugdijpenztar_felugyeleti_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62299393-39b4-43a3-bcdf-95e6bb33dfa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191004_mnb_veszelyhelyzet_elso_orszagos_iparszovetsegi_nyugdijpenztar_felugyeleti_biztos","timestamp":"2019. október. 04. 15:23","title":"MNB: Veszélyhelyzet alakult ki az Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e877d1fd-2fc5-4492-8553-c63b8ff9aa30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Quitóban 13 tüntetés zajlik.","shortLead":"Csak Quitóban 13 tüntetés zajlik.","id":"20191004_Orszagos_szuksegallapotot_rendelt_el_az_ecuadori_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e877d1fd-2fc5-4492-8553-c63b8ff9aa30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4346c22b-fcc7-4096-abec-9d3dc5352eda","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Orszagos_szuksegallapotot_rendelt_el_az_ecuadori_elnok","timestamp":"2019. október. 04. 06:00","title":"Országos szükségállapotot rendelt el az ecuadori elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]