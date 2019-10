Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","shortLead":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","id":"20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f99d661-9b94-4d80-8152-85e40fc24044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 03. 19:25","title":"Kínai módra dolgozna ki arcfelismerő rendszert Franciaország, sokan nem lelkesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a7d923-2020-4483-bfc9-5e28815a28f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő politikai jövője a tét a patthelyzetet okozó választás után. Közben az önálló palesztin állam létrehozására egyre csekélyebb az esély.","shortLead":"Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő politikai jövője a tét a patthelyzetet okozó választás után. Közben az önálló...","id":"201940__izraeli_koaliciokereses__netanjahu_jovoje__egy_allam__tulelogyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96a7d923-2020-4483-bfc9-5e28815a28f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb0a7f-f46f-4688-9a53-ccd859dc2e90","keywords":null,"link":"/360/201940__izraeli_koaliciokereses__netanjahu_jovoje__egy_allam__tulelogyakorlat","timestamp":"2019. október. 04. 13:00","title":"Lehetetlen küldetésnek tűnik kormányt alakítani Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65532a89-afb7-45b5-b044-1d7b435f93aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros edzője önkritikusan értékelt a Ludogorectől elszenvedett vereség után.","shortLead":"A Ferencváros edzője önkritikusan értékelt a Ludogorectől elszenvedett vereség után.","id":"20191004_Rebrov_A_csoportkor_mas_szint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65532a89-afb7-45b5-b044-1d7b435f93aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b22c0ce-4e98-43ed-8b6d-4cebc74f8912","keywords":null,"link":"/sport/20191004_Rebrov_A_csoportkor_mas_szint","timestamp":"2019. október. 04. 06:20","title":"Rebrov: A csoportkör más szint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","shortLead":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","id":"20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4600951-6b54-4c19-a97b-9dbc27f7a859","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","timestamp":"2019. október. 04. 07:13","title":"Az iraki kormányfő szerint is jogosak a tüntetők követelései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A saját kollégáira rontott rá késsel egy férfi.","shortLead":"A saját kollégáira rontott rá késsel egy férfi.","id":"20191003_keseles_parizs_rendor_fokapitanysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ac241-06e3-4dda-ac47-71bff2af3124","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_keseles_parizs_rendor_fokapitanysag","timestamp":"2019. október. 03. 14:51","title":"Négy rendőrt késeltek halálra Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tasi Rolandnak a vasútállomás melletti három platán egyikét kellett volna kivágnia, de a férfi nemet mondott, mert az szerinte \"jóvátehetetlen bűn lenne\". A helyi polgármester is mellé állt.","shortLead":"Tasi Rolandnak a vasútállomás melletti három platán egyikét kellett volna kivágnia, de a férfi nemet mondott, mert...","id":"20191003_tasi_roland_platanfa_pecel_vasutallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d59f-d18b-4761-bc0d-f7081730b9ac","keywords":null,"link":"/elet/20191003_tasi_roland_platanfa_pecel_vasutallomas","timestamp":"2019. október. 03. 13:29","title":"Egy favágó megtagadta, hogy kivágja Pécel ikonikus platánfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek a keresetét, akik Tóta W. Árpád Magyar ember nem lop, csak kalandozik című cikke nyomán a magyar közösséghez tartozóként elszenvedett jogsérelem miatt perelték be a cikket megjelentető HVG Kiadó Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek...","id":"20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e948d-ac8c-4ff1-a8ed-4e957ff659b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","timestamp":"2019. október. 04. 14:05","title":"Nyertünk az Ítélőtáblán: Az irónia nem sérti a magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég leszavazta a javaslatot, mert fontosabb volt, hogy a gépek időben elkészüljenek.","shortLead":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég...","id":"20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d7466c-d110-4a74-83ec-842f1d5632df","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","timestamp":"2019. október. 03. 11:03","title":"Egy mérnök szerint a Boeing kihagyott valamit a 737 MAX-okból, amely talán megakadályozhatta volna a két tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]