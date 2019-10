Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","shortLead":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","id":"20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7e996-1f8a-494d-bdbc-bc42a6945873","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","timestamp":"2019. október. 10. 13:53","title":"Megbukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","shortLead":"A hazai versenyszféra meghatározó szereplői 78 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.","id":"20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d833296-ba11-4e0b-b810-0ed8070d2653","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Tizmilliardok_ad_a_nagyvallalatoknak_a_magyar_allam","timestamp":"2019. október. 10. 09:11","title":"Tízmilliárdokat ad a nagyvállalatoknak a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik kerülget minket, ha egy pillanatra kiesünk az online világból. És bár izgalmas, mégis ritkán gondolunk bele, hogy az okostelefonokon túl minek köszönhetjük ezt a rendkívüli tempót, és azt, hogy mindent elérünk a hálón. A válasz nem újdonság, hatalmas háttérrendszerek, az adatközpontok fonják be és szolgálják ki mindennapjainkat. De mi az, amit tényleg érdemes tudnunk róluk? ","shortLead":"A mindenhol elérhető internet, illetve az állandó jelenlét mára már annyira alapvetőek, hogy sokszor szinte a pánik...","id":"invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51d4af7-3bd4-4794-b0f4-c7faac00fd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891f42-7a25-4842-a31f-10a5a07506b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190930_Az_Encyclopedia_Britannicatol_a_175_zettabajtig","timestamp":"2019. október. 09. 07:30","title":"Az Encyclopedia Britannicától a 175 zettabájtig – Így váltották fel a kötelespéldányokat az adatközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg civilek lakta területre lő. ","shortLead":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg...","id":"20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d088d-ce80-4cac-9985-8d70fe4279ca","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","timestamp":"2019. október. 09. 18:48","title":"Megindult a török hadsereg, de mit lép a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett felvételen, de ha azon tényleg Lackner Csaba beszél, távoznia kell a közéletből.","shortLead":"Gajda Péter továbbra is állítja, hogy nem ismeri fel párttársa hangját a kormánypárti sajtóban megszellőztetett...","id":"201941_leporoltak_akispesti_aktat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c135c0d-e43c-4ee1-b7ba-3a6c4b188f74","keywords":null,"link":"/360/201941_leporoltak_akispesti_aktat","timestamp":"2019. október. 10. 12:32","title":"Megváltozott a kispesti MSZP-s polgármester véleménye a Lackner-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.","shortLead":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti...","id":"20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c81ecc-43d9-4d7d-9035-b62cfa33e20e","keywords":null,"link":"/360/20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","timestamp":"2019. október. 10. 07:00","title":"Ongán a Fidesz alámerült és megpróbálja kibekkelni, amíg elfelejtik a Mengyi-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","shortLead":"A 2016-ban a válogatottól is búcsúzó középpályás vasárnap játszotta utolsó meccsét.","id":"20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f63e243-881a-4aba-8dd3-be813a0bfcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e85be59-206c-488a-ad6d-0d75e3527041","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Visszavonul_Bastian_Schweinsteiger","timestamp":"2019. október. 08. 17:37","title":"Visszavonul Bastian Schweinsteiger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]