[{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol leépítésekkel. Pedig Orbán környezetében eredetileg a pazarlás megszüntetésével indokolták a rendszerváltás óta példátlan információs hatalomkoncentrációt.","shortLead":"A kormányhoz közelálló médiabirodalom létrehozásának minden értelmét elvesztette azzal, hogy mégsem számol...","id":"201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0cb98a-45f4-4d18-9fb3-fea0390546ad","keywords":null,"link":"/360/201941__orban_mediagepezete__propagandistak_bebetonozva__50_milliard__taviranyitos","timestamp":"2019. október. 12. 08:45","title":"Tízmilliárdos adósságban úszik a fideszes médiabirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van kilométer.","shortLead":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van...","id":"20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72138ee4-fa9f-46ae-8bc5-3b39351d8a89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","timestamp":"2019. október. 12. 06:41","title":"Rambo Lambo: új gazdára vár ez a szuperritka régi Lamborghini terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","shortLead":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","id":"20191012_otos_lotto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3390eeb6-e78e-45ba-91a0-943c50ee7605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_otos_lotto","timestamp":"2019. október. 12. 20:28","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, lehet készülni a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton és vasárnap rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, okmányirodákban, hogy a lejárt személyi okmányok helyett újakat igényelhessenek a választópolgárok.","shortLead":"Szombaton és vasárnap rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, okmányirodákban, hogy a lejárt személyi okmányok...","id":"20191012_szemelyi_igazolvany_okmanyiroda_kormanyablak_valasztas_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e707e3-cd10-4bd9-9919-d115b1a70eca","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szemelyi_igazolvany_okmanyiroda_kormanyablak_valasztas_szavazas","timestamp":"2019. október. 12. 08:49","title":"Ha lejárt a személyije, ma és holnap kaphat újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","shortLead":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","id":"20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c0b04-c0f9-455f-8693-a766150b049c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","timestamp":"2019. október. 12. 14:31","title":"Halálos motorosbaleset történt Petténdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","shortLead":"Reggel kilencig már csaknem 600 ezren szavaztak. ","id":"20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae5e3e1-139f-4c44-ae74-c61d1c255d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb8903-37e5-4d7c-a962-0708ffd04dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Komoly_a_valasztok_szavazokedve","timestamp":"2019. október. 13. 09:43","title":"Komoly a választók szavazókedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kis ködöt azért el kell majd viselni.","shortLead":"Egy kis ködöt azért el kell majd viselni.","id":"20191013_idojaras_jelentes_koranyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8040dfed-838c-423f-bfee-bba1ab3dd5be","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_idojaras_jelentes_koranyar","timestamp":"2019. október. 13. 17:36","title":"Visszajön a koranyár, 26 fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","shortLead":"A helyi választási bizottság is megállapította a jogsértést.","id":"20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80c8cd-4ccb-4e53-9f23-5823671918ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_Fideszre_akarsz_szavazni_ugye__kiabalta_a_szavazatszamlalo","timestamp":"2019. október. 13. 16:51","title":"„A Fideszre akarsz szavazni, ugye?” – kiabálta a szavazatszámláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]