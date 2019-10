Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkanélküliség megduplázza az elhalálozás kockázatát, és az alacsony fizetés is súlyos veszélyeztető tényező – derült ki egy németországi kutatásból.","shortLead":"A munkanélküliség megduplázza az elhalálozás kockázatát, és az alacsony fizetés is súlyos veszélyeztető tényező –...","id":"20191014_munkanelkuliseg_munkanelkuli_fizetes_elhalalozas_kockazata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0023a415-72f4-47f7-b7af-0720de1dc91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f373b01-b6a0-4643-812e-144a0282c3b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_munkanelkuliseg_munkanelkuli_fizetes_elhalalozas_kockazata","timestamp":"2019. október. 14. 20:03","title":"Német kutatók szerint a munkanélküliek hamarabb halnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74378e0-7639-4f9b-bc7b-ded55bf5ff9a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja most magyarul megjelent könyve kapcsán egy hetet Budapesten tölt, és folytatja a közös munkát a Hősök Tere Kezdeményezéssel, amelynek társalapítója. A TEDxBudapestSalonon tartott, telt házas előadása előtt beszélgettünk új módszeréről, mellyel másként tekinthetünk élettörténetünkre.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja most magyarul megjelent könyve kapcsán egy hetet Budapesten tölt, és...","id":"20191016_Philip_Zimbardo_A_trauma_csak_egy_dolog_a_merleg_egyik_serpenyojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74378e0-7639-4f9b-bc7b-ded55bf5ff9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd42674c-239c-4a1c-a5d8-fa51338f67e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191016_Philip_Zimbardo_A_trauma_csak_egy_dolog_a_merleg_egyik_serpenyojeben","timestamp":"2019. október. 16. 09:50","title":"Philip Zimbardo: Donald Trump a legszélsőségesebb jelenhedonista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","shortLead":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","id":"20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a14d0-ed72-409c-b8d6-522dae44d1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:37","title":"Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270345f1-a181-4182-ade5-5564c17525b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapesten volt a legerősebb hatása a Borkai-ügynek - mondta Lakner Zoltán, politikai elemző a hvg360 hírháttér műsorában. Gergely Mártonnal arról beszélgettek, hogy a győri polgármester ügyének nincs jó megoldása a Fidesz szemszögéből, a választási eredmény hatására pedig a kormány több kényes döntésnél is inkább kivárásra játszhat. ","shortLead":"Budapesten volt a legerősebb hatása a Borkai-ügynek - mondta Lakner Zoltán, politikai elemző a hvg360 hírháttér...","id":"20191014_Lakner_Zoltan_Orbant_utolerte_sajat_oszodi_valsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270345f1-a181-4182-ade5-5564c17525b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e151e015-c0b2-4d61-9661-46d29863a60e","keywords":null,"link":"/360/20191014_Lakner_Zoltan_Orbant_utolerte_sajat_oszodi_valsaga","timestamp":"2019. október. 14. 15:30","title":"Lakner: Nem hittem volna, de Orbánt utolérte a saját őszödi válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abb4e7e-57ae-4acc-b5b0-0394ffb1dea0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer francia tűzoltó tüntetett kedden Párizsban jobb munkakörülményeket követelve, a felvonulás végén incidensek törtek ki egyes tiltakozói csoportok és a rendőrök között.","shortLead":"Több ezer francia tűzoltó tüntetett kedden Párizsban jobb munkakörülményeket követelve, a felvonulás végén incidensek...","id":"20191015_Tuzoltok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_a_parizsi_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abb4e7e-57ae-4acc-b5b0-0394ffb1dea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2713e6b-a5cb-429d-b0dc-79957646c036","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Tuzoltok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_a_parizsi_tuntetesen","timestamp":"2019. október. 15. 21:04","title":"Tűzoltók csaptak össze a rendőrökkel egy párizsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzéséhez szükséges kontrollokat - káoszt talált az ÁSZ a múzeum gazdálkodásánál.","shortLead":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós...","id":"20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dfd101-1c4d-4a8b-a33f-ef9d65ae0a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"\"Nem volt biztosítva az állami vagyon védelme\" - súlyos ÁSZ-megállapítások az Iparművészeti Múzeum gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie a techvilág fontosabb hírei közé. Az ok a hosszúnak ígért üzemidőben keresendő.","shortLead":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie...","id":"20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18419c69-a66c-4cda-aa07-d09baa77c026","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","timestamp":"2019. október. 15. 12:03","title":"Kár, hogy ezt az androidos mobilt csak Japánban árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Gyurcsányt sejti a háttérben.","shortLead":"Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Gyurcsányt sejti...","id":"20191015_Kulugyi_allamtitkar_A_vasarnapi_valasztas_agyazott_meg_a_Fidesz_2022es_gyozelmenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a57a368-6023-4407-a83e-999a8ae0c59b","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Kulugyi_allamtitkar_A_vasarnapi_valasztas_agyazott_meg_a_Fidesz_2022es_gyozelmenek","timestamp":"2019. október. 15. 09:20","title":"Külügyi államtitkár: A vasárnapi választás ágyazott meg a Fidesz 2022-es győzelmének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]