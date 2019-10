Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt mondta, nagyon fontos, hogy a fiatal nők ez alapján is tudjanak szerepmodelleket választani maguknak.\r

\r

","shortLead":"Jessica Meir és Christina Koch a Nemzetközi Űrállomás akkumulátorait cserélte ki. Sandra Magnus korábbi női űrhajós azt...","id":"20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de85b101-3501-4b10-b792-92767895a0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1547b9da-b11c-43fd-8abd-7a618a00f3af","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_Lezajlott_az_elso_csak_noi_urseta","timestamp":"2019. október. 18. 21:50","title":"Lezajlott az első csak női űrséta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7468db9-82f8-473e-b97f-fd8e5ed72956","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos tüntetések voltak helyi idő szerint pénteken a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de Chile közlekedési hálózata összeomlott, rendkívüli állapotot jelentettek be.","shortLead":"Erőszakos tüntetések voltak helyi idő szerint pénteken a chilei fővárosban a metrójegyárak emelése miatt. Santiago de...","id":"20191019_Osszecsaptak_a_metrojegyaremeles_miatt_tuntetok_a_rendorokkel_Chileben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7468db9-82f8-473e-b97f-fd8e5ed72956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a1157-44aa-4cef-89f4-8e40b4858bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Osszecsaptak_a_metrojegyaremeles_miatt_tuntetok_a_rendorokkel_Chileben","timestamp":"2019. október. 19. 08:53","title":"Összecsaptak a metrójegyár-emelés miatt tüntetők a rendőrökkel Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A forrásánál összesíti a klímaváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és olajcégek nem felelősek a kereslet vezérelte felhasználásért, azért viszont annál inkább, hogy jó ideje maguk is tudtak a szén-dioxid-kibocsátás káráról, de a saját érdekeiket követték.","shortLead":"A forrásánál összesíti a klímaváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és...","id":"20191018_Husz_ceg_felelos_az_uveghazhatasugazkibocsatas_harmadaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f8bac2-0f86-4def-a1a5-db4426a54b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_Husz_ceg_felelos_az_uveghazhatasugazkibocsatas_harmadaert","timestamp":"2019. október. 18. 15:48","title":"Húsz cég felelős az üvegházhatásúgáz-kibocsátás harmadáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon jelenleg gyalogosnak tekintik az elektromos rollerrel közlekedőket.","shortLead":"Magyarországon jelenleg gyalogosnak tekintik az elektromos rollerrel közlekedőket.","id":"20191019_75el_repeszto_elektromos_rollerekrol_beszelt_egy_jogi_szakerto_a_kozmediaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74363b94-522b-4e2c-8ca6-f45b9c17c55a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_75el_repeszto_elektromos_rollerekrol_beszelt_egy_jogi_szakerto_a_kozmediaban","timestamp":"2019. október. 19. 11:45","title":"75-tel repesztő elektromos rollerekről beszélt egy jogi szakértő a közmédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3194fadc-98fd-4ebe-ab2e-14de910a5834","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191020_valasztasok_memek_office_gomb_windows_frissites_ujrainditas_nelkul_lathatatlansag_hyperstealth_vodafone_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3194fadc-98fd-4ebe-ab2e-14de910a5834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed46260e-9323-4e81-bb30-540cd9d90622","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_valasztasok_memek_office_gomb_windows_frissites_ujrainditas_nelkul_lathatatlansag_hyperstealth_vodafone_tv","timestamp":"2019. október. 20. 12:03","title":"Ez történt: óriásit mentek Facebookon ezek a Borkai-Orbán-Karácsony ihlette mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy már elfogadott törvény és egy most beterjesztett módosító indítvány alapjaiban befolyásolhatja a brit kilépés menetét. ","shortLead":"Egy már elfogadott törvény és egy most beterjesztett módosító indítvány alapjaiban befolyásolhatja a brit kilépés...","id":"20191019_brexit_brit_parlament_letwin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea87eb-1817-43ea-91f2-14c0c6c92b82","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_brexit_brit_parlament_letwin","timestamp":"2019. október. 19. 07:56","title":"Délután szavaz a brit parlament a Brexit-megállapodásról. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a6fc8d-f51b-4d67-984c-1fa7b0881ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester hirdette meg a bulit a Facebook-oldalán.","shortLead":"A főpolgármester hirdette meg a bulit a Facebook-oldalán.","id":"20191019_Iden_nem_tuntet_az_ellenzek_oktober_23an_hanem_Karacsonnyal_es_a_Quimbyvel_unnepel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a6fc8d-f51b-4d67-984c-1fa7b0881ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f3f35-2c38-4503-a3b7-b0a0ba6cb3da","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Iden_nem_tuntet_az_ellenzek_oktober_23an_hanem_Karacsonnyal_es_a_Quimbyvel_unnepel","timestamp":"2019. október. 19. 13:42","title":"Idén nem tüntet az ellenzék október 23-án, inkább Karácsonnyal és a Quimbyvel ünnepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","shortLead":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","id":"20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0e204-614d-4544-b384-847dd7428c5b","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","timestamp":"2019. október. 20. 11:59","title":"Jennifer Lawrence férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]