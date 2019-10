Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","shortLead":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","id":"20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1670bc5e-7487-4673-847a-33dd64a37e93","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","timestamp":"2019. október. 23. 11:06","title":"39 holttestet találtak egy kamionban Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e546bff-4018-4f13-ac70-fee0aa45919b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át szenvedett a szája körüli furcsa fájdalomtól egy szingapúri férfi, amikor kiderült: a nyelvén lévő ízlelőbimbók teljesen felszívódtak. Az orvosok a B12-vitamin hiányával magyarázzák a furcsa esetet.","shortLead":"Hónapokon át szenvedett a szája körüli furcsa fájdalomtól egy szingapúri férfi, amikor kiderült: a nyelvén lévő...","id":"20191022_nyelv_izlelobimbok_b12_vitamin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e546bff-4018-4f13-ac70-fee0aa45919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fde0c9-a857-4cbd-a71b-bc4f1f3b6563","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_nyelv_izlelobimbok_b12_vitamin","timestamp":"2019. október. 22. 15:03","title":"Drasztikus vitaminhiány miatt tűntek el az ízlelőbimbók egy férfi nyelvéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df98b7-50fe-4471-9317-c3152074ddcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem egy Puntót kínálnak 355 millió forintért eladásra. ","shortLead":"Persze nem egy Puntót kínálnak 355 millió forintért eladásra. ","id":"20191021_Fiatbol_is_van_olyan_ami_annyit_er_mint_egy_Ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82df98b7-50fe-4471-9317-c3152074ddcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46126fc0-fc6a-479d-88fd-d7ac9b3aaf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Fiatbol_is_van_olyan_ami_annyit_er_mint_egy_Ferrari","timestamp":"2019. október. 22. 16:41","title":"Fiatból is van olyan, ami annyit ér, mint egy Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81328a5-78c2-43df-9e41-867c775ba40a","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","timestamp":"2019. október. 23. 14:44","title":"Így emlékezett Elvis Presley 1956 hőseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt. A történet oroszországi vonala állhat a döntés hátterében.","shortLead":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt...","id":"20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd38b7-a4b5-4d80-aa18-7d7db128342b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","timestamp":"2019. október. 24. 08:33","title":"Zűr van az új Call of Duty körül, az oroszok bepöccenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","shortLead":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","id":"20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68767053-2837-483b-aa5c-42dbd2ce847e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","timestamp":"2019. október. 23. 11:51","title":"Bíróság elé álltak Kína legpancserebb bérgyilkosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","shortLead":"Bő egy héttel a Brexit tervezett dátuma, és néhány órával az aktuális Brexit-szavazás előtt.","id":"20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c0cd5-f1a7-457c-8866-38206a3dd24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Boris_Johnson_brexit_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2019. október. 22. 16:53","title":"Boris Johnson most előrehozott választással fenyegeti a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]