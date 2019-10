Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83756d08-fa02-4352-98d3-6e22a0a23531","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc hüllőt kellett befogni. ","shortLead":"Harminc hüllőt kellett befogni. ","id":"20191027_Siklok_csaladi_haz_Vasarosbec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83756d08-fa02-4352-98d3-6e22a0a23531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e53fd8-12be-4463-8338-3a6edf613d86","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Siklok_csaladi_haz_Vasarosbec","timestamp":"2019. október. 27. 10:23","title":"Erre a látványra senki nem akar hazaérni: siklók leptek el baranyai családi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","shortLead":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","id":"20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e2bff-227b-4803-9703-debcfc6f44ab","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","timestamp":"2019. október. 27. 09:52","title":"Ismét százezrek tüntettek Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak lesz igazuk, akik szerint a mai fiatal generációk tagjai tömegesen hagynának fel a saját autók vásárlásával – állítják amerikai szakértők, akik szerint leginkább a gazdasági válság miatt csökkent az USA-ban az újautó-vásárlás. Szerintük amikor már egy családban a második gyerek is elkezdi az iskolát, aki tud, autót vesz.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak lesz igazuk, akik szerint a mai fiatal generációk tagjai tömegesen hagynának fel...","id":"20191027_Megsem_mondanak_le_a_sajat_autorol_a_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895cfefd-1720-441a-83b6-571b51f37edc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Megsem_mondanak_le_a_sajat_autorol_a_fiatalok","timestamp":"2019. október. 27. 16:34","title":"Saját autó helyett Uber és car sharing? Úgy tűnik, ez nem így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","shortLead":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","id":"20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafc6ac-2b88-479f-b558-76203ab6e545","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 28. 11:05","title":"Botka László az első adandó alkalommal kilépett az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","shortLead":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","id":"20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df054f-3e42-4dcd-9444-4d614730d613","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","timestamp":"2019. október. 26. 21:44","title":"Megvan a Waberer's új neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják, de csak példás családapák lehetnének felszentelt papok.","shortLead":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják...","id":"20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e530f51-86d3-4893-8427-9e0430dba48b","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","timestamp":"2019. október. 27. 07:10","title":"Megszavazták a püspökök: kérik Ferenc pápát, hogy nős férfiak is lehessenek papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már meg is nevezték őket. Egyikük a végrehajtó szerepét betöltő Küldöttek Tanácsának a tagja.","shortLead":"Már meg is nevezték őket. Egyikük a végrehajtó szerepét betöltő Küldöttek Tanácsának a tagja.","id":"20191028_iszlam_allam_abu_bakr_albagdadi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b40a4f-ffe0-4ecf-9dab-f6b6ec941789","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_iszlam_allam_abu_bakr_albagdadi","timestamp":"2019. október. 28. 20:42","title":"Két ember között dőlhet el, ki vezeti tovább az Iszlám Államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]