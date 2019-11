Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Meg kell tartani azt az embert, aki tudja motiválni a játékosokat és a szurkolók is elfogadják – mondta az MLSZ elnöke.","shortLead":"Meg kell tartani azt az embert, aki tudja motiválni a játékosokat és a szurkolók is elfogadják – mondta az MLSZ elnöke.","id":"20191106_Csanyi_Rossi_akkor_is_marad_ha_nem_jutunk_ki_az_Europabajnoksagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc2443f-7d6b-4960-b427-3da795a6d834","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Csanyi_Rossi_akkor_is_marad_ha_nem_jutunk_ki_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. november. 06. 12:51","title":"Csányi: Rossi akkor is marad, ha nem jutunk ki az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bíró elleni fegyelmi miatt háborodott fel a Magyar Bírói Egyesület. ","shortLead":"Egy bíró elleni fegyelmi miatt háborodott fel a Magyar Bírói Egyesület. ","id":"20191107_A_Biroi_Egyesulet_szerint_most_fegyelmivel_akarnak_nyomast_gyakorolni_a_birokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71521b9-c1a7-4135-8227-032fd999d24e","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_Biroi_Egyesulet_szerint_most_fegyelmivel_akarnak_nyomast_gyakorolni_a_birokra","timestamp":"2019. november. 07. 12:27","title":"A Bírói Egyesület szerint most fegyelmivel akarnak nyomást gyakorolni a bírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3250291-47d5-46d8-80cb-d6045791798d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trianont bemutató verseskötet és a Magyar Értékek Napja is ott van a támogatási listán.","shortLead":"Trianont bemutató verseskötet és a Magyar Értékek Napja is ott van a támogatási listán.","id":"20191106_21_millio_forintot_adott_Kasler_Miklos_Lezsak_Sandor_alapitvanyanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3250291-47d5-46d8-80cb-d6045791798d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3da93-3dc4-49f5-a1ce-193958dd9f75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_21_millio_forintot_adott_Kasler_Miklos_Lezsak_Sandor_alapitvanyanak","timestamp":"2019. november. 06. 10:37","title":"21 millió forintot adott Kásler Miklós Lezsák Sándor alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

