Víz alatt Velence – nézegessen fotókat!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is néztünk néhányat a kínálatból, a kurátorok pedig elárulták nekünk, hogy szerintük van-e jövője a VR szimulátorokra készített dokumentumfilmeknek, lesz-e valaha VR-Oscar, miért nem remekelnek a műfajban a magyarok, és hogy vajon tömegesen menekülünk-e majd VR-szemüveg mögé a valóság elől.","shortLead":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is...","id":"20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04a5ab-26f0-41a5-9bcc-f929d1ab9458","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","timestamp":"2019. november. 12. 17:30","title":"„Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"Szauer Tamás","category":"360","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a leghosszabb ideig szolgáló munkáspárti brit miniszterelnökkel, Tony Blairrel folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A brit Munkáspárt korábbi vezetője a HVG kérdéseire is válaszolt.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20191112_Tony_Blair_a_populizmus_kihasznalja_es_nem_megoldja_a_problemakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d475985-a103-4acf-bcf1-38197e984311","keywords":null,"link":"/360/20191112_Tony_Blair_a_populizmus_kihasznalja_es_nem_megoldja_a_problemakat","timestamp":"2019. november. 12. 15:01","title":"Tony Blair: A populizmus kihasználja, és nem megoldja a problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","shortLead":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","id":"20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f2ddd-2aad-448f-8fcb-62f8af5d10f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","timestamp":"2019. november. 11. 09:13","title":"Néha a világ legdrágább autóját is meg kell hajtani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3247a782-b763-4d28-a569-155512747736","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél bemutatni a jó gyakorlatokat, a roma kultúrát és \"segíteni az egyházi közösségek befogadó és együttműködő képességének növelését\".\r

\r

","shortLead":"A cél bemutatni a jó gyakorlatokat, a roma kultúrát és \"segíteni az egyházi közösségek befogadó és együttműködő...","id":"20191111_Kezikonyv_keszult_a_romakkal_foglalkozo_papoknak_egyhazi_es_civil_szakembereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3247a782-b763-4d28-a569-155512747736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeea52b-3552-4051-aa8a-caf978afd786","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kezikonyv_keszult_a_romakkal_foglalkozo_papoknak_egyhazi_es_civil_szakembereknek","timestamp":"2019. november. 11. 10:25","title":"Kézikönyv készült a romákkal foglalkozó papoknak, egyházi és civil szakembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","shortLead":"A Delta egykori műsorvezetője Goldmark Péter Károly-díjat kapott.","id":"20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e0c0e1-9663-4802-88ac-8f5284b7f19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ec408-3ec5-43e7-847a-8f90f6aa58f3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kituntettek_Kudlik_Juliat","timestamp":"2019. november. 11. 17:27","title":"Kitüntették Kudlik Júliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","shortLead":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","id":"20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9360ea1e-0f87-4b38-acb2-f40ec0f4df91","keywords":null,"link":"/elet/20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","timestamp":"2019. november. 12. 09:00","title":"Terápiás malac nyugtatja az utasokat a San Franciscó-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség vesződhet a legkisebb súlyú szabálysértésekkel, több igazolványt váltanának ki az e-személyivel – ilyen nagyszabású változtatásokat tartalmaz a birtokunkba került, még titkos kormányzati előterjesztés. A javaslatcsomag az Orbán-kormány újításaként felállított kormányhivatali rendszert racionalizálná, közben viszont elismerik, jelenleg milyen felesleges bürokratikus köröket futtatnak az emberekkel, mert nem építették ki a megfelelő informatikai hátteret. ","shortLead":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség...","id":"20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6620a4c9-3ac1-46a1-8954-73a70111513a","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_hatosag_burokracia_orban_kormany_eloterjesztes","timestamp":"2019. november. 12. 06:30","title":"Radikálisan átszabná saját hivatalait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","shortLead":"Schmidt Mária, Takaró Mihály, Ákos és Reviczky Gábor nevét is megemlítik a Népszava szerint.","id":"20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf49eb9-48af-4878-9e3f-b8ac2b2eae7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Listazta_a_kormany_kiket_ajanlott_meghivni_a_rendszervaltas_megunneplesere","timestamp":"2019. november. 11. 08:52","title":"Listázta a kormány, kiket ajánlott meghívni a rendszerváltás megünneplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]