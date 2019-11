Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint sincs rendben, hogy a hírfolyam böngészése közben bekapcsolhat egyes iPhone-ok kamerája, ezért mielőbb javítják azt.","shortLead":"A Facebook szerint sincs rendben, hogy a hírfolyam böngészése közben bekapcsolhat egyes iPhone-ok kamerája, ezért...","id":"20191113_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hibajavitas_kamera_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7bf3ee-fc19-4c56-b53e-2e178ee1e461","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hibajavitas_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 13. 08:33","title":"Javítja a \"hibát\" a Facebook, amely miatt bekapcsolhat az iPhone-ok kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Wales elleni meccsről van szó.","shortLead":"A Wales elleni meccsről van szó.","id":"20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700058de-aa38-434c-b76d-71788f4c98d8","keywords":null,"link":"/sport/20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","timestamp":"2019. november. 13. 09:05","title":"Willi Orbán sérülés miatt nem játszhat a sorsdöntő Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"ÁLLATOK JOGAI\" - ezt varratta magára, legalább 100-as betűmérettel.","shortLead":"\"ÁLLATOK JOGAI\" - ezt varratta magára, legalább 100-as betűmérettel.","id":"20191112_moby_tetovalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc293d37-5440-4c79-892e-fec63c961784","keywords":null,"link":"/elet/20191112_moby_tetovalas","timestamp":"2019. november. 12. 21:53","title":"Elég merész tetoválással jelentkezett Moby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","shortLead":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","id":"20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142782c3-b774-4d59-836f-381495e49fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","timestamp":"2019. november. 14. 05:48","title":"Három villamos közlekedése is változik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e92e708-b426-4203-a260-e2e2db45bde0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosítással javítanák az egészségügyi szolgáltatásokat és védenék a képzett orvosokat. ","shortLead":"Egy törvénymódosítással javítanák az egészségügyi szolgáltatásokat és védenék a képzett orvosokat. ","id":"20191113_Bortonnel_buntetne_a_kormany_a_kuruzslast_es_a_hamis_diplomak_kiadasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e92e708-b426-4203-a260-e2e2db45bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b623f-d44d-41ac-afb8-8097935e66d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Bortonnel_buntetne_a_kormany_a_kuruzslast_es_a_hamis_diplomak_kiadasat","timestamp":"2019. november. 13. 12:27","title":"Börtönnel büntetné a kormány a kuruzslást és a hamis diplomák kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira – fogalmaz Szijjártó Péter külügyminiszter a törvényjavaslatban.","shortLead":"Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira – fogalmaz Szijjártó Péter...","id":"20191113_Budapesten_nyit_irodat_a_Turk_Tanacs_es_egy_rakas_kedvezmenyt_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c8470d-ac31-41b4-95cf-1d06670dd881","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Budapesten_nyit_irodat_a_Turk_Tanacs_es_egy_rakas_kedvezmenyt_kapnak","timestamp":"2019. november. 13. 15:25","title":"Budapesten nyit irodát a Türk Tanács, és egy rakás kedvezményt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő, nekropoliszáról és lépcsős piramisáról híres Szakkarában.","shortLead":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre...","id":"20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9bbbf8-5c26-4916-a5b4-a1b135e424b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","timestamp":"2019. november. 12. 19:03","title":"Egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis amennyiben a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.\r

\r

","shortLead":"Legalábbis amennyiben a Fidesz-kétharmad elfogadja az Országgyűlés működését szabályozó törvénymódosítót.\r

\r

","id":"20191113_Szogritas_a_parlamentben_a_Jobbik_egyeztetni_hivja_az_ellenzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6873c25c-8ed8-468e-94e0-7604d8dd221a","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Szogritas_a_parlamentben_a_Jobbik_egyeztetni_hivja_az_ellenzeket","timestamp":"2019. november. 13. 17:44","title":"Szigorítás a Parlamentben: a Jobbik egyeztetni hívja az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]