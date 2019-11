Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér gyakorlatilag elesett.","shortLead":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér...","id":"20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fce5-01db-496d-b91e-55caf0be45d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 15. 08:33","title":"Velence víz alatt, a polgármester szerint a klímaváltozás az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket.","shortLead":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat...","id":"20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586a9c10-cc6e-41d2-a33e-ae332b015df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","timestamp":"2019. november. 14. 16:33","title":"Letiltott technológiával mennek neki a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","id":"20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c0603-61ea-4c7a-a786-9b44ffb948b0","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339bec3f-b9dc-4f6e-950a-0b89456743e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs konszenzus arról, hogy hogyan kellene újjáépíteni a tavasszal leégett Notre Dame-ot.","shortLead":"Nincs konszenzus arról, hogy hogyan kellene újjáépíteni a tavasszal leégett Notre Dame-ot.","id":"20191114_A_foepitesz_fogja_be_a_szajat__eldurvult_a_vita_a_NotreDame_ujjaepiteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=339bec3f-b9dc-4f6e-950a-0b89456743e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6cf58-bd7a-4fc8-ab54-abce3e2b8fff","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_A_foepitesz_fogja_be_a_szajat__eldurvult_a_vita_a_NotreDame_ujjaepiteserol","timestamp":"2019. november. 14. 15:46","title":"\"A főépítész fogja be a száját\" – eldurvult a vita a Notre-Dame újjáépítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389aa45-ff18-4c50-a37d-a046ea5bbda6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dézsi Csaba Andrásnak, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológusának saját webshopja is van. ","shortLead":"Dézsi Csaba Andrásnak, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológusának saját webshopja is van. ","id":"20191115_dezsi_csaba_andras_etrend_kiegeszito_gyor_polgarmester_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2389aa45-ff18-4c50-a37d-a046ea5bbda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0593071-dc26-4d9a-b3ad-b61a97d9b295","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_dezsi_csaba_andras_etrend_kiegeszito_gyor_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. november. 15. 15:42","title":"Narancsízű étrend-kiegészítőt árul a Borkai-utódnak szánt fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","shortLead":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","id":"20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab01db21-5640-494e-ad38-bfd557701784","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. november. 15. 06:19","title":"Így került egy platformra a Fidesz és a Momentum Baranyi Krisztinával szemben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa5bed6-4a8f-46d8-b808-7bf48d2e4473","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy komáromi férfi hagyott el egy pénzzel teli borítékot Tatabányán.","shortLead":"Egy komáromi férfi hagyott el egy pénzzel teli borítékot Tatabányán.","id":"20191115_Ketmillio_forintot_adott_at_a_rendorsegnek_a_becsuletes_megtalalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa5bed6-4a8f-46d8-b808-7bf48d2e4473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4b6ceb-277f-42f1-8dc4-bcb99aa070c6","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Ketmillio_forintot_adott_at_a_rendorsegnek_a_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. november. 15. 14:59","title":"Kétmillió forintot adott át a rendőrségnek a becsületes megtaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Csábráki Dávid, Bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"December végéig van lehetőségünk maximalizálni a nyugdíj-előtakarékossági formák után járó 20 százalékos állami támogatást. De több millió forintos pénzügyi előnyt jelenthet az is, ha a rendszeres megtakarításon felül egyszeri nagyobb összeget fizetünk be a számlára. ","shortLead":"December végéig van lehetőségünk maximalizálni a nyugdíj-előtakarékossági formák után járó 20 százalékos állami...","id":"20191115_Igy_maximalizald_a_nyugdijmegtakaritasodra_jaro_adojovairast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4f1411-27fc-4b23-8af0-2f9e97fad2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Igy_maximalizald_a_nyugdijmegtakaritasodra_jaro_adojovairast","timestamp":"2019. november. 15. 06:15","title":"Így nyerheti a legtöbbet, ha év végéig befizet egy nagyobb összeget a nyugdíjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]