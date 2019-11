Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","shortLead":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","id":"20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaae5c1-5b04-4288-b2b0-8716c2c89303","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","timestamp":"2019. november. 17. 17:54","title":"20 órán át haldoklott az út mellett az elgázolt medve, leváltják a hargitai prefektust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB összesen 35 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az OVB pénzügyi szolgáltatóra, egyebek közt a többes ügynök által az egyes ügyfélszerződések megkötését megelőző hiányos tájékoztatás, a közvetítői alvállalkozók oktatási nyilvántartásának pontatlanságai miatt.","shortLead":"Az MNB összesen 35 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az OVB pénzügyi szolgáltatóra...","id":"20191118_Hianyos_tajekoztatas_es_nyilvantartasok_miatt_buntette_a_jegybank_az_OVBt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8677ce2a-e485-4857-ac9c-d08fb313dbe3","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Hianyos_tajekoztatas_es_nyilvantartasok_miatt_buntette_a_jegybank_az_OVBt","timestamp":"2019. november. 18. 10:08","title":"Megbüntette a jegybank az OVB pénzügyi szolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és a kedvezményezett száján is cipzár van.","shortLead":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és...","id":"201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a23c31b-3221-428f-9e41-0eba4bfb080b","keywords":null,"link":"/360/201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","timestamp":"2019. november. 18. 10:00","title":"Mindenki titkolózik a milliárdos vagyonú veszprémi srácokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","shortLead":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","id":"20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8680c190-7fd7-4a60-a152-1a408cd5099d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","timestamp":"2019. november. 16. 18:55","title":"Négy autó ütközött össze az M7-es bevezetőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb három ministránsfiú állítja, hogy két pap szexuálisan zaklatta őket gyerekként a vatikáni szemináriumban.","shortLead":"Újabb három ministránsfiú állítja, hogy két pap szexuálisan zaklatta őket gyerekként a vatikáni szemináriumban.","id":"20191116_Bajban_van_a_Vatikan_egy_szexualis_visszaeleseket_leleplezo_olasz_musor_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f7ba90-8a30-4df0-8214-b87e0e31942f","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Bajban_van_a_Vatikan_egy_szexualis_visszaeleseket_leleplezo_olasz_musor_miatt","timestamp":"2019. november. 16. 13:45","title":"Bajban van a Vatikán egy szexuális visszaéléseket leleplező olasz műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról. Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a programról.","shortLead":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról...","id":"20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b884c4a-856a-4f0e-9b55-a89fcc4604bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","timestamp":"2019. november. 17. 17:22","title":"A kínaiak szerint is átnevelő táborok az átnevelő táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve még azt gondoltuk, Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látni, hogy \"mi vagyunk Európa jövője\", és \"készen is állunk erre a küldetésre\" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Prágában a bársonyos forradalom 30. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésen.","shortLead":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve...","id":"20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae6b3eb-ce2f-4c80-a02b-d076cfd1376d","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","timestamp":"2019. november. 17. 13:38","title":"Orbán Viktor Prágában: Mi vagyunk Európa jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","shortLead":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","id":"20191118_Jon_Kelis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5531d45-4402-4fdd-ab91-f1fdcc67fdc7","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Jon_Kelis","timestamp":"2019. november. 18. 10:36","title":"Budapestre jön Kelis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]