[{"available":true,"c_guid":"360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","shortLead":"Rakétaindító állomásokra, katonai vezetési központokra, fegyverraktárakra és támaszpontokra nyitottak tüzet.","id":"20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=360c37c5-6182-4e9b-82df-9afbee5cefad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b097bda0-26de-41f5-b2bf-1ee2b4ea4b2a","keywords":null,"link":"/vilag/20191120_Sziria_ellenseges_celpontokra_lott_Damaszkusz_felett","timestamp":"2019. november. 20. 06:53","title":"Szíria ellenséges célpontokra lőtt Damaszkusz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról” szavazott kedden az Országgyűlés. És a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"„Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos...","id":"20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2627e8f2-0972-4d96-a242-1a22fc99a148","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Huszadik_alkalommal_is_leszavazta_a_Fidesz_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozasat","timestamp":"2019. november. 19. 11:12","title":"Huszadik alkalommal is leszavazta a Fidesz az ügynökakták nyilvánosságra hozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibára bukkant az Android rendszerében egy kiberbiztonsági cég, amellyel a mobil kamerája távolról is vezérelhetővé vált. A probléma javítását már elkészítette a Google, de az már a telefongyártókon múlik, mikor küldik ki a készülékeikre a frissítést.","shortLead":"Olyan hibára bukkant az Android rendszerében egy kiberbiztonsági cég, amellyel a mobil kamerája távolról is...","id":"20191120_android_hiba_serulekenyseg_kamera_alkalmazas_leskelodes_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d7664f-a7ce-4bf5-980f-279b11ae7de0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_android_hiba_serulekenyseg_kamera_alkalmazas_leskelodes_hacker","timestamp":"2019. november. 20. 15:03","title":"Durva hibát találtak: mások is leselkedhetnek az androidos telefonok kameráján át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olcsóság gyakran kompromisszumokkal jár, és nincs ez másképp a mobiltelefonoknál sem. Egy kiberbiztonsági cég ijesztő dolgokra figyelmeztet.","shortLead":"Az olcsóság gyakran kompromisszumokkal jár, és nincs ez másképp a mobiltelefonoknál sem. Egy kiberbiztonsági cég...","id":"20191119_olcso_androidos_telefon_kryptowire_gyari_alkalmazasok_elore_telepitett_programok_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7b987a-6424-4136-98fa-b2af0b83a6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_olcso_androidos_telefon_kryptowire_gyari_alkalmazasok_elore_telepitett_programok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. november. 19. 08:03","title":"Olcsón venne androidos telefont? Jobb, ha nagyon vigyáz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi dombormű leszedéséhez. Időközben viszont megoldódott az ügy.","shortLead":"A Köztérkép Facebook-oldalán jelent meg egy felhívás, olyan embereket keresnek, akik segítenének nekik egy hűvösvölgyi...","id":"20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80a7a3f-579d-4304-b8b8-5c592d52bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21290b1d-898e-4e44-9d48-9620220b159e","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Egy_megsemmisitesre_itelt_budapesti_dombomuvet_probalnak_megmenteni","timestamp":"2019. november. 19. 16:43","title":"Egy megsemmisítésre ítélt budapesti domborművet próbálnak megmenteni önkéntesekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","shortLead":"A súlyos sérülteknek a kétharmada nem volt bekötve.","id":"20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8843685-2c3d-4679-b938-04ea8f3c7d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603f401d-1d53-49ba-89f3-79e66dbee49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Nem_hasznaltak_a_biztonsagi_ovet_a_halalos_balesetek_tobb_mint_felenel","timestamp":"2019. november. 20. 19:46","title":"Nem használták a biztonsági övet a halálos balesetek több mint felénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német Neckermann is a török Anex Tourshoz kerülhet, amely így a világ második legnagyobb utazási irodájává nőheti ki magát. ","shortLead":"A német Neckermann is a török Anex Tourshoz kerülhet, amely így a világ második legnagyobb utazási irodájává nőheti ki...","id":"20191119_Torok_ceg_veheti_meg_a_Thomas_Cook_nemet_erdekeltsegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=838eac52-fb93-4c28-86d6-39c6dd074061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61509f38-4a24-4c5a-b75f-5759e9a29a7e","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Torok_ceg_veheti_meg_a_Thomas_Cook_nemet_erdekeltsegeit","timestamp":"2019. november. 19. 08:31","title":"Török cég veheti meg a Thomas Cook német érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott levél szerint Palkovics László egykori jobbkeze, a kutatóintézet-hálózatot átvevő ELKH Titkárságának jelenlegi főtitkára nemrég arra utasította az intézetek főigazgatóit, hogy könyveljék át az eddig az MTA tulajdonába tartozó ingóságokat saját – vagyis végső soron állami – tulajdonba. Több százezer tételről van szó a számítógépektől a laborberendezésig. Az összesen közel 70 milliárd forint értékű vagyont várhatóan nem adja önként az Akadémia, pláne, hogy a mostani lépés analógiájaként később akár az értékes ingatlanvagyonra is rámozdulhat az állam. ","shortLead":"Nem ért véget a Magyar Tudományos Akadémia vesszőfutása a kutatóintézetei elvételével: egy a hvg.hu birtokába jutott...","id":"20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73668978-389d-488e-8e8f-f9abe386bf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_mta_ingovagyon_allamositas_kutatointezetek","timestamp":"2019. november. 19. 11:15","title":"Fű alatt államosítanák az MTA teljes ingó vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]