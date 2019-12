Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Svéd Akadémiánál jelenleg vizsgálják, hogyan lehetne átszervezni a bizottságot a 2020-as díj odaítéléséhez.","shortLead":"A Svéd Akadémiánál jelenleg vizsgálják, hogyan lehetne átszervezni a bizottságot a 2020-as díj odaítéléséhez.","id":"20191202_Ujabb_botrany_az_irodalmi_Nobeldij_korul_tavozott_ket_kulsos_tag_a_bizottsagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e57a02-9c48-4e62-b80f-a05601544b8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Ujabb_botrany_az_irodalmi_Nobeldij_korul_tavozott_ket_kulsos_tag_a_bizottsagbol","timestamp":"2019. december. 02. 20:58","title":"Újabb botrány az irodalmi Nobel-díj körül, távozott két külsős tag a bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett volna.","shortLead":"Egyelőre semmilyen arra utaló nyomot nem talált a rendőrség, hogy a pénteki hágai késelésnek terrorista indítéka lett...","id":"20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26077d1-8fca-47e5-9586-f28b099d3dca","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_haga_keseles_nincs_terrorizmusra_utalo_jel_rendorseg","timestamp":"2019. december. 01. 18:44","title":"Nem tűnik terrortámadásnak a hágai késelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","shortLead":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","id":"20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a83307d-551f-419d-95b2-58f22c953aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","timestamp":"2019. december. 03. 06:41","title":"Kívánja a jeget a Renault 340 lóerős apró villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Akadémia szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a felsőoktatási intézményekkel és az ipari kutatóhelyekkel, szeretne beleszólni a tudománypolitikai testületek munkájába is.","shortLead":"Az Akadémia szorosabb kapcsolatot akar kialakítani a felsőoktatási intézményekkel és az ipari kutatóhelyekkel, szeretne...","id":"20191202_Az_MTA_het_pontos_kuldetesben_jelolte_ki_az_iranyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e64fe5-670a-4d97-84c3-160ca2c96443","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_MTA_het_pontos_kuldetesben_jelolte_ki_az_iranyokat","timestamp":"2019. december. 02. 16:35","title":"Az MTA hétpontos küldetésben jelölte ki az új irányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint ezzel minden vakot megsértettek. Pedig úgy tűnik, a légitársaság a szabályzat szerint járt el. ","shortLead":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint...","id":"20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22aaf868-d888-415c-9991-1b6b4bdbd3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","timestamp":"2019. december. 02. 20:28","title":"Felháborította a volt Cimbora-műsorvezetőt, ahogyan a Wizz Air járatán a vak fiával bántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást. Egy vezető tisztségviselő is egymilliót fizethet.","shortLead":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást...","id":"20191203_telekom_szamhordozas_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825b0e0-98fb-4298-9399-828443428392","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_telekom_szamhordozas_birsag","timestamp":"2019. december. 03. 09:39","title":"Addig kekeckedett a Telekom egy ügyfelével, amíg tízmillió forintra bírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","shortLead":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","id":"20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c3e7f7-9ef7-4dfe-9a6e-7e49d87e08ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 02. 06:41","title":"52 éves fekete diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket, állatkereskedőket vagy papagájtulajdonosokat fenyeget, hanem a hagyományos ágynemű híveit is.","shortLead":"Az orvosoknak adott esetben érdemes gondolniuk rá, hogy egy ritka betegség nemcsak szárnyastenyésztőket...","id":"201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e7f673-f15f-4313-8e20-bc266585cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23daa7cb-3a7a-4cc6-b494-9759886453ef","keywords":null,"link":"/360/201948_veszelyes_agynemu_ha_pihen_pihen","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Nem értették az orvosok, miért van tüdőgyulladása – aztán megkérdezték, mivel alszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]